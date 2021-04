Oba trenéři museli udělat změnu v sestavě. Liberecký kouč Pavel Hoftych se musel obejít bez vykartovaného obránce Jana Mikuly, jehož místo zaujal Michal Sadílek. Lodivod Slovácka Martin Svědík nemohl počítat s útočníkem Janem Klimentem, jehož do střetnutí také nepustily karty. Na hrotu jej zastoupil Václav Jurečka.

Do první vážné šance se dostal v 10. minutě Pourzitidis, který hlavičkoval hodně zajímavě, ale míč stačil odvrátit na roh Kadlec. Následně Petržela nedovoleně zastavil Faška, který se postavil k přímému kopu, po jehož zahrání reklamovali Liberečtí ruku Kohúta ve vápně, ale sudí Marek po krátké konzultaci s videorozhodčím zůstal v klidu.

Při Slovanu pak stáli všichni svatí, protože Petrželův pokus zastavila tyč. Deset minut před koncem prvního poločasu měl Liberec znovu štěstí. Knobloch neodhadl situaci, vyboxoval balón jen do Reinberka, od něhož se už snášel do branky, ale na poslední chvíli zakročil i s nasazením vlastního zdraví Pourzitidis.

Slovácko sice bylo v úvodu druhé půle o něco aktivnější, ale paradoxně mohlo inkasovat. Po centru Faška se do zakončení dostal Pourzitidis, jehož hlavička našla dobře postaveného Nemravu. Zanedlouho Knobloch podcenil centr ze strany a v pokutovém území srazil Reinberka.

Rozhodčí Marek nařídil pokutový kop, který neomylně proměnil Václav Jurečka a Knobloch tak přišel o svou penaltovou neprůstřelnost. V 77. minutě se pěknou individuální akcí prezentoval Kalabiška, který se dostal až do šestnáctky a gólman Knobloch si tentokrát koupil odpustek, protože dokázal střelu vyrazit.

Nic dalšího se už nestalo, Slovácko udrželo těsný náskok a v bitvě o účast v pohárové Evropě získalo důležité tři body.

Ohlasy trenérů

Martin Svědík (Slovácko): „Když se podíváte na počet obdržených branek obou týmů, tak tomu nahrávalo, že obrany budou pozorné. Bylo hodně důležité se dostávat k balonu. V první půli jsme Liberec pustili do dvou, tří brejkových šancí a k nějakým standardním situacím. My jsme neměli takový důraz a netlačili se do koncovky. Ve druhém poločase jsme byli lepší, důraznější a soupeře jsme do ničeho nepustili. Dostali jsme penaltu, kterou jsme dali. Utkání rozhodla penaltová situace. Mužstvo musím pochválit za morální stránku. Přístup hráčů je příkladný.“

Pavel Hoftych (Liberec): „Je to nepříjemné pro každé mužstvo. My jsme špatní směrem do útoku. Chybí nám lehkost a nedaří se nám brejkové situace. Budeme se snažit s tím něco udělat. To, že nám soupeř dá branku, se může stát, ale my musíme na to umět zareagovat. Měli jsme šňůru, během které jsme vyhrávali, ale teď se nám nedaří.“

FORTUNA:LIGA – 26. kolo

1. FC Slovácko - FC Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 66. Jurečka z pen. Rozhodčí: Marek – Kubr, Antoníček. ŽK: Hofmann, Divíšek - Chaluš. Hráno bez diváků.

Sestavy

1. FC Slovácko: Nemrava – Kalabiška, Mich. Kadlec, S. Hofmann, Reinberk – M. Petržela (80. Tomič), L. Sadílek, Havlík, Jakub Rezek (72. Divíšek) – Kohút (80. Šimko) – Jurečka (90+1. Kubala). Trenér: Svědík.

FC Slovan Liberec: Knobloch – Koscelník, Jugas, Chaluš, M. Sadílek – Mara (69. Matoušek), Pourzitidis – Pešek (69. Rondič), Faško (76. Karafiát), Mosquera (76. Nečas) – Rabušic. Trenér: Hoftych.