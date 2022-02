Kayamba odcestoval do Turecka v neděli odpoledne, krátce po návratu z reprezentačního soustředění v Dubaji, během něhož Demokratická republika Kongo porazila Bahrajn 1:0. Devětadvacetiletý záložník strávil na hřišti 75 minut.

„Já osobně jsem z toho, že odjel v závěru přípravy na deset dnů, velkou radost neměl,“ připustil na předsezonní online tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek. Situaci to Kayambovi zkomplikovali natolik, že boj o český titul vymění za snahu posunout Samsunspor do nejvyšší turecké soutěže, momentálně je sedmý ve druhé lize.

Během pondělí absolvoval v tureckém klubu zdravotní prohlídku a o den později bylo dokončeno jeho půlroční hostování v klubu z města Samsun.

V Česku začínal v přeboru

Do Česka přišel celým jménem Joel Ngandu Kayamba už v roce 2013 do Hlinska, týmu krajského přeboru. Prošel Příbramí, Hradcem Králové a Pardubicemi, v roce 2017 přestoupil do Opavy, s níž postoupil do nejvyšší soutěže. Potom si ho tam vyhlédl tehdejší plzeňský kouč Pavel Vrba, v září 2018 přestoupil Kayamba do Viktorie, ale podzim dohrál v Opavě na hostování.

Zpočátku patřil do základní jedenáctky, ale poslední půlrok už důvěru trenéra Michala Bílka neměl. I proto, že se uzdravil Jan Kopic a z polského Lechu Poznaň přišel na hostování Jan Sýkora. V české lize nasbíral Kayamba zatím 89 zápasů, v nichž vstřelil šest branek. Na jaře ho čeká ještě s konžskou reprezentací baráž o postup na mistrovství světa proti Maroku.

Přidá ještě nějaký další nebo zakotví natrvalo v Turecku?