"Za vítězství jsme moc rádi, ale vůbec nevím, koho proti Spartě postavíme," měl na tváři trenér Teplic Stanislav Hejkal hořký úsměv. Za dva týdny mu totiž budou chybět nejen vykartovaní Petr Mareš se Shejbalem, ale i zranění Ljevaković, Nazarov nebo Jeřábek.

Nyní si ale Tepličtí užívají sladké vítězství. "Skvělé! Máme tři body. Bylo to bláznivé utkání, pro diváka dobrý. Pomohlo mu počasí, bylo to díky dešti rychlejší, víc to jezdilo, šance byly na obou stranách. I diváci byli skvělí. Byl to dobrý zápas!" vykládal po skončení střetnutí v Opavě Jakub Mareš.

Jeho gól z 86. minuty zápasu rozhodl. "Šel jsem do toho po hlavě, i když na blind. Věděl jsem, že Péťa Mareš bude střílet na přední. Štěstí pomohlo, brankáři míč vypadl z rukou. Zaplaťpánbůh za to!"