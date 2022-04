OBRAZEM: Od smrti Rajtorala uplynulo pět let. Nejzářivější chvíle prožil v Plzni

Už je to pět let, co přišla z tureckého Gaziantepu krutá zpráva, že se oběsil český fotbalista František Rajtoral, který měl nejzářivější okamžiky spojené s plzeňskou Viktorií. Pojďte se za nimi ohlédnout ve fotogalerii.

František Rajtoral v dresu Viktorie Plzeň. | Foto: fcv, archiv Deníku

„Na ten dubnový večer roku 2017 nikdy nezapomenu. A dal bych cokoliv, abych mohl měl sílu změnit zběsilou krutost osudu," vyprávěl Rajtoralův velký parťák David Limberský ve svojí autobiografii Byla to jízda. „Zrovna jsme se vraceli klubovým autobusem z Prahy do Plzně, skleslí, protože jsme prohráli na Spartě 0:2. V tom nám všem na mobilech pípla SMS. Odesílatelem byl Kolda (Daniel Kolář, který s Rajtoralem hrál ve stejném klubu – pozn. aut.) a já na displeji četl: Kluci je to strašný, Franta je mrtvý…" Trenér West Hamu zastavil vylepšení Součkovy smlouvy. Kvůli aktuálním výkonům Ano, už je to dlouhých pět let, ale vždy usměvavý František Rajtoral zůstane navždy zapsán v srdci všech viktoriánů. A nejen jich… Nedávno ho připomněl po vstřelení gólu francouzský forvard plzeňského klubu Jean-David Beauguel. Zdroj: Youtube „Nikdy nezapomeneme, 27 navždy v našich srdcích," vzkázal mu klub na svém facebookovém profilu do fotbalového nebe. Úspěšná éra Plzně Odchovanec příbramského fotbalu na sebe poprvé upozornil v ostravském Baníku, odkud přestoupil v roce 2009 do plzeňské Viktorie, s níž zažil nejúspěšnější éru. Byl už u triumfu v Českém poháru v roce 2010, s Plzní slavil čtyři tituly a dvakrát si zahrál skupinu Ligy mistrů. Na jaře 2014 hostoval v německém Hannoveru, ale pak se vrátil do Viktorie a znovu odešel až v srpnu 2016 do tureckého Gaziantepsporu, kde 23. dubna 2017 spáchal sebevraždu. V reprezentačním dresu odehrál 13 zápasů, byl i na Euru 2012, kde ale jen střídal na pár minut.