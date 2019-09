Závěr nervózního duelu nezvládli útočník sklářů Jakub Mareš a také jejich trenér Stanislav Hejkal. Mareš viděl za protesty čtvrtou žlutou kartu, v příštím kole v Liberci bude stát, Hejkal se stal prvním trenérem v nejvyšší soutěži, který kdy viděl červenou kartu.

„Utkání jsme měli zvládnout. V první půli jsme nehráli dobře. Byl to zápas o jednom gólu, my ho bohužel nedali. Trápí nás produktivita, máme jen čtyři vstřelené góly za sedm zápasů. Na hřišti nejsou vidět výkony našich rozdílových hráčů, to nás sráží,“ shrnul duel Stanislav Hejkal.

Severočeši v něm postrádali Jakuba Horu, v první půli jim také chyběla jakákoliv invence. Po obrátce se sice zlepšili, šance, které si v prudkém lijáku vytvářeli, ale nezužitkovali. Blízko gólu byl například Žitný, pálil ale nepřesně. Sedm minut před koncem pak „zazdil“ tutovku střídající Royo.



S blížícím se koncem přibývaly nepřesnosti trojice sudích, což se nelíbilo domácímu stratégovi Hejkalovi. „Nechci se k tomu moc vyjadřovat. Víte, jak se těžce peníze vydělávají, nechci o ně přijít,“ začal Hejkal na pozápasové tiskové konferenci svou zpověď. „Rozhodčí? To je stát ve státě. Rozčílila mě situace z 92. minuty. Trestný kop, který kopali hosté, to byl od rozhodčích dárek. Pak tam byly takové drobné věci Pracovaly emoce,“ přiznal teplický trenér.



Rozhodčího častoval v nastavení vulgárními výrazy, na lavičce pak mrštil flaškou pití o trávník. Podráždění byli už během zápasu samotní hráči Teplic. Moulis s Marešem se málem chytili pod krkem. „Souvisí to s naším postavením v tabulce. Hráči si vážnost situace uvědomují, leží to na nich,“ povzdechl si zkroušený Stanislav Hejkal.



FK Teplice - MFK Karviná 0:0

Rozhodčí: Houdek – Hrabovský, Novák. ŽK: Trubač, Ljevakovič, J. Mareš, Vondrášek – Ndefe, Rundič, Smrž. Diváci: 3169.

Teplice: Grigar – Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš – Ljevakovič, Kučera – Trubač (63. Vyhnal), Žitný, Moulis (80. Royo) – J. Mareš. Trenér: Hejkal.

Karviná: Hrdlička – Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka – Hanousek, Janečka, Bukata

(59. Petkov) – Ba Loua (90+3. Krivák),

Guba (66. Smrž) – Petráň. Trenér: Straka.