„Žitný byl ještě s reprezentací, Royo teprve minulou neděli ukončil sezónu, takže ti se zapojí až 19. června, Mareš musí ještě vyřídit formality v Polsku, takže ten se zapojí také později, stejně jako Radosta, který ještě vypomáhá dorostu v baráži, a Knapík, který je po zranění,“ informoval novináře trenér Stanislav Hejkal.

V Proboštově naopak dohlížel na počínání navrátilců z hostování Němečka, Šimečka, Hasila, Kodeše a Šupa. S mužstvem začal trénovat i ruský obránce Evgenii Nazarov z Krasnodaru a mladíček Dominik Kostka, kterého Teplice zkouší z třetiligového Motorletu.

„V mladých, které znám z juniorky, vidím perspektivu, proto jsem rád, že jsou v z hostování zpět v letní přípravě. Jsem rád za dosavadní posily, potřebujeme nutně posílit především ofenzivu,“ řekl Hejkal ke změnám v kádru.

Zmínil také beka Jana Kroba, který byl z áčka přeřazený do nově vzniklého béčka. „Krob v béčku, uvidíme, jestli vezme nějakou z nabídek, které má. Má ale možnost na sobě pracovat a pokusit se o návrat do áčka.“



Hejkal přiznal, že se mu ještě dlouho po skončení sezony honil v hlavě její tristní závěr, především pak porážka 0:8 s Mladou Boleslaví.



Vedení klubu se i proto pokouší průvanem změnit charakter týmu. „Charakter kabiny nezměníte hned, ten se vyvíjí. Kluci o tom přemýšleli. Víme ale, že to není jen jejich chyba, ale i nás, co mužstvo sestavujeme,“ byl upřímný sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.



Rovněž se vyjádřil k dalším obměnám kádru. „Potřebujeme minimálně ještě jednoho hráče dopředu. Od pondělí sem jeden dva kluci přijdou na testy. Mančaft potřebuje cítit konkurenci. Musíme vybírat pečlivě, chceme hlavně kvalitu. A to, co se stalo? Měli bychom udělat tlustou čáru. Je tu nová sezona. Musíme přemýšlet pozitivně.“

Kromě změn v kádru fotbalistů dochází také k několika obměnám v realizačním týmu. Místo trenéra brankářů Patrika Koláře vedení angažovalo bývalého známého gólmana Kamila Čontofalského, který byl naposledy u juniorky Slavie. Fyzioterapeut Ondřej Klement se kůvli časovému vytížení přesune k béčku, jeho pozici postupně převezme Peter Hečko, který má zkušenosti ze slovenského fotbalového národního mužstva.