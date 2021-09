Teplicím se nedaří, v tabulce jsou po devíti kolech až na předposlední příčce, na svém kontě mají pouze pět bodů. Vedení klubu proto sáhlo ke změně na postu kouče a po nedělní remíze 0:0 s Olomoucí odvolala trenéra Radima Kučeru. Jarošík má být pro zraněními zkoušené mužstvo tolik potřebným impulsem.

„Jirka má vysoké ambice, měl je už jako hráč. Je to ale koncepční trenér, proto má smlouvu na tři roky. Počítáme i s tím, že v případě pádu do druhé ligy u nás zůstane a bude nám pomáhat se vrátit zpět. Ale na to nechceme myslet, prioritou je teď pro nás záchrana,” vytýčil ředitel FK Teplice Rudolf Řepka před Jarošíka jasný cíl.

„Věříme, že s novým trenérem přijde do kabiny pozitivnější nálada, že se dostaneme z vod, kde hrozí utonutí. A jsme moc rádi, že se nám daří pokračovat v naší filozofií, kterou je snaha mít v klubu lidi mající vztah k teplické kopané, srdcaře. Společně s Jarošíkem tak přichází i jeho asistent Tomáš Hunal, jedna z legend našeho klubu,” pokračoval Řepka.

ℹ️ Novým trenér FK Teplice je Jiří Jarošík, asistenty budou Tomáš Hunal a Petar Aleksijević!

#️⃣ #FORTUNALIGA pic.twitter.com/fxCWEyyFJ — FK Teplice (@FK_Teplice) September 28, 2021

Jarošík se svým asistentem ještě v pondělí vedl Prostějov, v úterý už jednal s vedením teplického klubu o smlouvě. Pak se rozhlédl po teplickém stadionu a zavzpomínal na dobu, kdy na Stínadlech sám hrál. „Díval jsem se včera do tátovy kroniky. Byl jsem tu od listopadu 1989. Dva roky. Sbíral jsem na stadionu odpadky po burzách, teď vypadá krásně, vše je nové, zázemí je perfektní,” rozplýval se nad svým novým fotbalovým domovem.

Teplické angažmá bere jako velkou výzvu. „Vím, že to s ligovým áčkem není dlouhou dobu růžové. Teď to graduje. I do Ústí jsem šel do toho s tím, že to otočíme a budeme jinde. Dáme do kabiny nový vítr, půjdeme nahoru.” Jiří Jarošík je známý jako kouč, který se snaží hrát kombinační fotbal. Sám si ale uvědomuje, že „žlutomodří” v boji o záchranu potřebují vykazovat jiné atributy. „Cesta nahoru? Důležité je, abychom se do toho všichni maximálně opřeli, abychom byli jeden tým. Nemám kouzelný proutek, všude mi trvalo, než si to trošku sedlo. Teď čekáme na hráče, než se uzdraví. Já pro vzestup udělám vše, ale důležité je, aby to tak vnímali i hráči. Nemám rád, když musím pořád někoho motivovat, aby makal. Hráči musí chtít sami. Takové hráče tu chci. Každopádně nás ale čeká hodně práce.”

Je pro nás důležité, že Jarošík i Hunal mají vztah k Teplicím, k regionu

Postavení v tabulce neodpovídá našim představám. Nemůžeme ale říct, že bychom byli nespokojeni s bojovností, především pak v posledních zápasech. Hlavním cílem Jiřího Jarošíka je dostat tým z pozic, kde hrozí sestup. Podle mě bychom měli být mezi desátým a třináctým místem. Jarošík je člověk z regionu, u nás byl v mládeži. Na to jsme brali velký ohled. I jeho asistent Tomáš Hunal má k Teplicím vztah, hrál tady. Rádi bychom v zimě posílili, ale vše záleží na penězích. Na hvězdu teď nemáme. Budeme chtít hlavně dobře mužstvo poskládat, vytvořit bojového ducha. Jarošík nám zatím neříkal, koho by chtěl. Hlavně teď musí zmapovat kádr, podívat se, jaké typy hráčů tu máme. A co se týče peněz, tak v následujících dnech proběhnou u nás schůzky s Belgičany z AGC. Budeme jednat, připravíme pro ně nějakou prezentaci a uvidíme, jaký bude výsledek. Pro nás je to velice důležitá schůzka. Ještě mám vzkaz pro fanoušky, kteří volali po odvolání trenéra Kučery, psali různé vzkazy a vytvářeli na něj tlak. On i jeho tým pracovali velice dobře. Fanoušci by měli zohlednit, v jaké situaci se náš klub nachází, i tým. Kolik je zraněných a tak podobně. Očekávám, že fanoušci budou ti, kteří klub, tým i trenéra podpoří, když se nedaří, když je těžká doba.

Pavel Šedlbauer, předseda představenstva FK Teplice