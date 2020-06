Dlouhých pět zápasů čekali fotbalisté Teplic v nejvyšší soutěži na výhru. V posledním kole základní části se dočkali. Příbram „skláři“ smetli 4:0 a před následujícími pěti duely nadstavbové části skupiny o udržení zvýšili nejen náskok na barážové příčky, ale i své v minulých utkáních těžce pošramocené sebevědomí. Gólman Tomáš Grigar navíc vychytal svou jubilejní stou nulu v lize, díky čemuž vstoupil do Klubu ligových brankářů.

Teplice - Příbram 4:0 | Foto: Deník/František Bílek

„Víc než výsledku si cením toho, že jsme dokázali udržet výkonnostní standard z posledních dvou duelů.. Kluci věděli, o co jde. Nechceme hrát baráž, to by bylo pro hlavu hodně náročné,“ odfoukl si po zisku tří bodů trenér Teplic Stanislav Hejkal.