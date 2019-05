„Nebylo jednoduché posbírat hlavně psychické síly, navíc jsme měli hodně zraněných," řekl po remíze 1:1, o které rozhodly góly Komličenka a Jeřábka, trenér Severočechů Stanislav Hejkal.

"První poločas jsme hráli velmi dobře, měli jsme i příležitosti na gól. Pak jsme dostali klasický gól, kdy jsme nepokryli Komličenka ve vápně. Po vyrovnání jsme ještě měli jednu šanci, ale příchodem Matějovského se hra dostala úplně jinam. My jsme pak už jenom čekali na konec," okomentoval Hejkal zápas, který byl už jen pouhou formalitou. Tomu odpovídala i kulisa, v hledišti nebyla ani tisícovka diváků.

Tepličtí se po příchodu Marka Matějovského na trávník už jen bránili. Přitom po vyrovnání mohli jít do vedení, Hora napálil z dálky břevno. Režisér domácího celku ale dal hře domácích myšlenku a řád a hosté mohli být rádi, že neinkasovali. "Zlepšili jsme se až ve druhém poločase po inkasovaném gólu, kdy jsme začali hrát náš rychlý fotbal. Škoda jenom, že jsme utkání nevyhráli, šancí jsme měli hodně," litoval kouč Mladé Boleslavi Jozef Weber.

Padaly pokuty

Jaká byla v Teplicích v týdnu atmosféra? "Po minulém zápase padaly pokuty a máme zkrácenou dovolenou. Tím to ale nekončí – ještě přijdou odchody z klubu. Takový výprask se neodpouští," nastínil Hejkal. "Bylo to pro nás všechny těžké, v kabině to bylo v týdnu hodně cítit," potvrdil benjamínek Matěj Radosta, který dva dny po svých osmnáctinách nastoupil poprvé v základní sestavě "žlutomodrých".

FK Mladá Boleslav – FK Teplice 1:1 (1:1)

Branky: 38. Komličenko – 47. Jeřábek.

Rozhodčí: Petřík - Myška, Koval.

ŽK: 0:0.

Diváci: 1688.



Mladá Boleslav: Stejskal – Hašek, Jugas, Tatajev (67. Ladra), Fulnek – Wiesner (79. Mašek), Takács, Hubínek, Přikryl – Mešanović, Komličenko (56. Matějovský).



Teplice: Diviš – Vondrášek, Jeřábek, Čmovš, Krob (46. Bezdička) – Radosta (Mustafič), Žitný (89. Ondrášek), Moulis, Trubač, Hora – Jindráček.