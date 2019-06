Tepličtí po blamáži slibovali, že kádr pořádně okysličí. Se žlutomodrým dresem se rozloučila celá řada hráčů, pryč jsou Hošek, Kuchta, Bezdička, Soungole nebo Luts, do béčka byl přeřazený Krob. "Ukázalo se, že náš kádr nebyl konkurenceschopný. Proto jsme začali pracovat na tom, aby se to změnilo. Chceme ho provětrat, zvýšit konkurenci. Nechceme, aby kádr byl pořád stejný, vede to k uspokojení," říkal po konci sezony ředitel FK Teplice Petr Hynek.

Vedení Severočechů v pátek představilo první plody své snahy o rekonstrukci kádru.



32letý Jakub Mareš, útočník či podhrotový hráč, je teplickým odchovancem, naposledy působil v polském klubu Zaglebie Lubin. Na Stínadla se "Mary" vrací po osmi letech. První ligovou zkušenost má už ze svých sedmnácti roků, hostoval v Ústí nad Labem i Slovácku. V létě 2007 se do historie zapsal s oddílovým kolegou Martinem Feninem coby stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do 20 let, které se konalo v Kanadě.

Vítězný typ



O dva roky později pomohl Teplicím vyhrát domácí pohár. V létě 2011 z Teplic odešel hostovat do Sparty, už v zimě ale z Letné přestoupil do Mladé Boleslavi. Další zastávkou byla Dukla Praha, aby následně zářil ve Slovanu Bratislava, s nímž získal mistrovský titul. Na Slovensku se mu dařilo i v Ružomberoku - v ročníku 2016/17 dal za něj čtrnáct gólů, u dalších čtyř asistoval. Poslední štací Jakuba Mareše byl polský klub Zaglebie Lubin.



"Kuba je naším odchovancem a věříme že, kromě jeho ofenzivních kvalit, bude plnit také roli jednoho z lídrů v rámci naší kabiny. Hledali jsme vítězný typ se vztahem klubu a to se podařilo," pochvaluje si posilu Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice.

Mareš se Teplicím upsal na tři roky. Z jeho příchodu má radost i trenér Stanislav Hejkal. "Je to vítězný typ hráče, dravý útočník s bohatými zkušenostmi z české ligy i ze zahraničí. Jsem moc rád, že se rozhodl pro Teplice, pomůže nám s ofenzivním stylem hry a také k návratu teplického diváka na Stínadla," věří teplický kormidelník.

Společně s Marešem "skláři" představili španělského levého beka Manela Royu Castella z třetiligového Barakaldy. Royovi je 25 let, v Barkaldě působil od listopadu minulého roku. Od té doby nastoupil do 15 zápasů. V minulosti v třetí nejvyšší španělské soutěži hrál za Espanyol Barcelona B, Valladolid B a za Conquense, část kariéry strávil i ve Villarrealu. Celkem ve třetí lize odehrál 101 startů.



"Je to jeden z vytipovaných hráčů, které sledovali naši trenéři při své inspekční cestě po Španělsku," líčí Vachoušek. Royo po zdravotní prohlídce podepsal smlouvu na dva roky, do přípravy se ale zapojí až o týden později, Barakalda totiž dohrála sezonu teprve minulý týden. "Manel je technicky vybavený hráč, který chce hodně hrát na míči. Má dobrou přihrávku do kolma i kvalitní centr. V mládeži hrával středního záložníka, což mu pomáhá v dnešním fotbale, kde týmy hledají technicky dobře vybavené beky. Navíc je variabilní, je použitelný v systému na tři i na čtyři obránce," mne si ruce trenér Hejkal.

Teplice se i nadále budou snažit v minulé sezoně desátý celek FORTUNA:LIGY posílit. "Do začátku přípravy by se mělo podařit dotáhnout ještě jeden příchod ze zahraničí, od začátku přípravy se navíc zapojí dva hráči na zkoušku a samozřejmě mladí hráči, kteří hostovali v jiných klubech. Dále pracujeme i na dalších příchodech, ale o těch je zatím předčasné hovořit," přibližuje Vachoušek.