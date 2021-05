Těsně před úvodním výkopem byl do Dvorany slávy Slovanu Liberec uveden Josef Šural, který před dvěma lety tragicky zahynul při dopravní nehodě během svého angažmá v Turecku.

První velkou šanci měl zkraje třetí minuty Rabušic, jemuž nabil Pešek, ale liberecký útočník v koncovce těsně před Berkovcem selhal. Za Brno přišel s odpovědí Štepanovský, který však z úrovně penalty poslal míč jen do připraveného Knoblocha. Liberečtí fanoušci symbolicky ve 23. minutě skandovali jméno Josefa Šurala, který právě toto číslo nosil na dresu.

Krátce po přestávce byl Liberec hodně blízko gólu. Pešek přenechal balón Fukalovi, do jehož centru se hlavou položil Rabušic, ovšem Berkovec vytáhl fantastický zákrok a odvrátil hrozící nebezpečí. Brněnský brankář se vyznamenal i proti Marovi, kterému chytil nařízenou penaltu za faul Reitera na Fukalu. Slovanu zřejmě nebylo souzeno, protože Koscelník zajímavým pokusem trefil jen tyč.

Severočeši se přeci jen dočkali a byli odměněni za svoji aktivní hru. Pešek z pravé strany nacentroval do šestnáctky, kde se do vzduchu vyšvihl Jhon Mosquera, jenž hlavičkoval do protipohybu Berkovce. V samotném závěru Brno nečekaně vyrovnalo. Na malé vápno si seběhl Antonín Růsek, jenž sám před Knoblochem nezaváhal a upravil konečné skóre na 1:1.

„Určitě rozčarování. Bod nic neřeší pro obě strany. My už měli výhru dotáhnout, je to škoda. Od začátku jsme měli šance a kdybychom dali rychle gól, tak by zápas byl jiný. Možnosti jsme ale neproměnili, ve druhé půle jsme sice tlačili, ale nestačilo to. Měli jsme to zvládnout,“ posteskl si liberecký záložník Jakub Pešek.

Ohlasy trenérů

Pavel Hoftych (Liberec): „Je to strašidelné, když jsme dostali gól v poslední minutě. My měli šancí na dva zápasy, ale sami jsme inkasovali v závěru. Byla to velká rána. Jednalo se o dobrou akci Brna, kterou zakončili. Šance na poháry pořád je, ale dostali jsme těžký direkt.“

Richard Dostálek (Brno): „Každý bod je cenný. Hráčům se zvedá sebevědomí, kluci si sáhli na dno sil a odbojovali utkání. Liberci vyšlo střídání, my na to dokázali zareagovat až v nastaveném čase. Remíza mě těší vůči hráčům, protože fanoušci už nás začali odepisovat. Pokud ale uspějeme jen v málo zápasech, tak to nestačí.“

FORTUNA:LIGA – 32. kolo

FC Slovan Liberec – FC Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)

Branky: 77. Mosquera – 90+3. Růsek. Rozhodčí: Lerch – Dobrovolný, Šimáček. ŽK: Pernica (Brno). Diváci: 850.

Sestavy

FC Slovan Liberec: Knobloch – Fukala, Jugas (46. Pourzitidis), Chaluš, Mikula – Mara (76. Matoušek), M. Sadílek – Koscelník, Faško (58. Mosquera), Pešek (90+2. Michal) – Rabušic (58. Rondič). Trenér: Hoftych.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Bariš, Pernica, Hlavica, Jan Moravec – Ad. Čermák – Štepanovský (82. Fousek), Texl (75. Fila), Růsek, Reiter (67. Přichystal) – Hladík. Trenér: Dostálek.