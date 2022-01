Romane, jaký byl první den v novém působišti? Dopoledne jsme byli na hřišti, spíš herní věci, bylo to super. Odpoledne jsme hodně běhali, takže to už bylo náročnější.

Všiml jsem si, jak na vás pokřikoval Jan Sýkora. Koho z týmu ještě znáte osobně?

Sejčka (Sýkora) znám už z Liberce, stejně jako Matěje Hybše. Podle vidění znám všechny kluky, i ty mladší, jako Buchiče. (Bucha)

Takže do kabiny zapadnete dobře?

Myslím, že jo. Už mě kluci vzali v poledne i na kafe. Ale zatím jsem neplatil.

V lize máte odehráno přes 200 zápasů, jaký byla plzeňská Viktoria soupeř?

Viktorku vnímám jako strašně silného soupeře. Ani nevím, jestli jsem ji vůbec někdy porazil. Možná jednou. Vždycky bylo těžké proti ní hrát, takže jsem rád, že teď budu na její straně.

Ale gól jste jí dal, ještě v barvách Teplic…

Jo, to si pamatuju. Rybičkou, takový haluzák to byl. Bolčusovi (Petr Bolek), jestli si to správně vybavuju.

Jak byste sám sebe charakterizoval jako fotbalistu? Co považujete za svoji silnou stránku?

Myslím, že levou nohu. (úsměv) Nejlépe se cítím na kraji hřiště, hrát můžu i v útoku. A je mi úplně jedno, jestli je to napravo, nebo nalevo.

S jakou osobní motivací do Plzně přicházíte?

Hlavně chci zapadnout do týmu. A udělat všechno pro to, abychom si mohli zahrát o Evropské poháry, které mě zatím míjely.