Média si stále všímají toho, že karvinský mančaft nedává góly, Deník ale upozorňuje na pravý opak – Karviná góly nedostává. Měsíc měla třetí, a nyní má již dokonce druhou nejlepší obranu v celé soutěži. Toho je třeba si všímat!

„Tyhlety tři body, to je pro nás živá voda. Teď ale pozor! Ve středu tu máme pohár a pak v neděli slezské derby. To je pro nás absolutní priorita. To musíme zvládnout, a když se nám to povede, bude to super,“ těšil podařený začátek úspěšného anglického týdne Františka Straku.

Ocenil, jak se mužstvo semklo. „Celé to naše soustředění bylo perfektní, z kluků sálalo obrovské odhodlání tady uspět a zlomit příbramskou sérii. I když máme velkou marodku, z mužstva byla cítit energie. Každý věřil tomu, že to tady urveme a my to zaslouženě urvali. Nejen, že jsme dali dva góly, ale to podstatné, co jsme naplnili a co neustále hráčům připomínám, to je ta nula vzadu. Základ je v nule! To musí sedět a toho se držíme. Pochopitelně jsme měli i štěstíčko, domácí trefili břevno, ale tomu jsme šli naproti. Zůstáváme pokorní, je třeba pracovat dál,“ chrlil ze sebe po utkání spokojený Straka.

Na dotaz, zdali je tým na herním vzestupu už od zápasu se Slavií odvětil: „Podívejte se, já jsem dával mančaft za pochodu během krátké letní přestávky, kdy se to dává dohromady velmi těžce. Pracuješ s hráčem, ten už tady druhý den není. Další přijde, nepřijde. Vtisknout mančaftu herní tvář, taktickou šablonu, to vyžaduje čas. Po taktické stránce si to teď konečně začíná sedat, to mě nesmírně těší. My jsme v tom utkání se Slavií měli obrovský kus štěstí, ale to jsme třeba neměli s Baníkem či Libercem. Tyčka, břevno, zahozené tutovky. To fotbal prostě přináší. Pak tam ale byla i určitá skepse a já pak kluky musím znovu povzbuzovat a motivovat. Pro nás je jakýkoliv bod úspěch, i ty předchozí remízy pro nás byly důležité a teď v Příbrami jsme to zvládli excelentně takticky, za což chci klukům moc poděkovat,“ uzavřel populární Franz vítěznou karvinskou sobotu.