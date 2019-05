„Myslím si, že se dnes ukázalo, že kluci mají totální charakter a to se mi strašně líbí. Asi si všichni mysleli, že když jsme porazili Spartu, tak na nás dolehne určitý útlum. Ale dokázali jsme zápas s Libercem otočit, ten tým ukázal velkou vnitřní sílu,“ radoval se z dalších tří bodů trenér František Straka.

Stal se prvním karvinským trenérem, který dokázal porazit Liberec. „Opravdu? To není špatné. Těší mě to. Možná málokdo věřil tomu, že bychom mohli znovu vyhrát. Ale my si jdeme cílevědomě za svým. Každý týden chceme udělat další krok k tomu, abychom uspěli. A když chcete uspět, musíte mít přesvědčení, že to zvládnete. My ho dnes měli,“ pochválil Straka své svěřence.

Ocenil, jakým způsobem si dokázal tým poradit s velmi kvalitním soupeřem. „Liberec má kvalitu na první šestku. Má na to ucházet se o Evropu. O to víc mě vítězství těší. Já nechci nic zakřiknout, aby se to neotočilo proti mě, ale jsem hrozně moc rád, jakou tady máme partu kluků. Partu, která se chce zase o něco přiblížit svému cíli, která si jde za tím, co jsme si tady vytyčili,“ těšilo Franze.

Z týmu cítil během zápasu ohromný náboj. „Už ten minulý výsledek na Spartě o něčem vypovídal. Překvapení? Určitě. Šok? Možná. Ale ne pro mě. Já věřím svému mužstvu a vím, čeho jsme schopni, což jsme předvedli i dneska,“ upozornil Straka.

Právě po euforii z Letné bylo těžké udržet karvinský mančaft na uzdě. „Na to jsme se v týdnu také zaměřili. Ale kluci to zvládli. Nebylo to jen o tom nasazení, které tam být musí. Zvládli jsme to i po psychické stránce. Víte, mě mrzelo, když se minulý týden po naší výhře na Spartě rozebíralo jen to, jak Sparta hrála špatně. A skoro nikdo nevyzdvihl náš dobrý výkon. Snad jsme to tedy dnes proti Liberci potvrdili,“ doplnil karvinský trenér.

Jediné, co jej mrzelo, byl inkasovaný gól. „My jsme vlastně Liberec do ničeho nepustili. Kromě toho gólu, jemuž předcházela fatální chyba. Několik fatálních chyb. Byli jsme ve velkém tlaku a pak přijde jedna brejková situace. To se musí pohlídat, to se nám nesmí stávat! To by nás mohlo příště stát cenné body. Takže toho se musíme vyvarovat, ale to si důkladně rozebereme. Nicméně mě těší, jak jsme to nakonec zvládli. Ukázali jsme ty své zbraně. Ale nechtějme moc chválit. Je strašně důležité zůstat nohama pevně na zemi. Mít pokoru a jedeme dál. Step by step, jak já říkám,“ hodnotil dál Straka.

Jistě jej musí těšit, že i další zápas zvládli jeho svěřenci bez stále nemocného Pavla Dreksy. Pozoruje karvinský trenér na svém mužstvu, že si v obraně začíná věřit i bez něj? „To je super. Pavel bude zase v pořádku, mluvil jsem s ním. To je kluk, který se rozdá, ohromný srdcař a mě těší, že i takového hráče můžeme zastoupit. Ale není to jen o jednom hráči, je to o tom kolektivu. I šestnáctý, sedmnáctý, osmnáctý hráč je pro mě nesmírně důležitý,“ zdůraznil závěrem František Straka.