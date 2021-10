Boleslavský lídr Marek Matějovský, kapitán Sparty Bořek Dočkal a čerstvě slávista Jakub Hromada předvedli nechutné zákroky. Nic na tom nemění ani fakt, že u prvních dvou šlo také tak trochu o shodu náhod, o nešťastnou konstelaci. Jen zázrakem totiž neskončili jejich cíle s těžkým zraněním.

A to nelze tolerovat.

Šílený je proto také výkon sudích. V prvních dvou případech zkratoval zkušený Pavel Julínek, ve třetím zelenáč Ladislav Szikszay. Jejich provinění nesnižuje ani fakt, že komise rozhodčích zareagovala rychle. Julínek byl prakticky vyhozen z nejvyšší soutěže, rovněž u kauzy Hromada bylo srozumitelně řečeno, že se jednalo o chybu, tudíž o červenou kartu.

To je chvályhodné, jenže šlo o tak jasné minely - a to podpořené podivnou spoluprací s videokolegou - že je nezbytné, aby se neopakovaly. Pokaždé se totiž hrálo o zdraví hráčů, které by měli pánové s píšťalkou chránit primárně.

Místo toho zvolili alibistické řešení. Nešli proti velkým jménům, hráčským i klubovým. Ukázali slabost, k níž (přiznejme) přispívá i velmi častá spolupráce s videem. Arbitři kvůli ní ztrácejí rozhodnost.

To je nutné zastavit.