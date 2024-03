Ještě jednu modlitbičku za Dáňu… Takhle nějak mohl zaznít vzkaz z kabiny pardubických fotbalistů i z ochozů CFIG Areny směrem k vedení klubu před odchodem na Půlnoční mši. Všichni hráči, trenéři i fanoušci si vroucně přáli, aby Kryštof Daněk pokračoval v pardubickém dresu i v jarní části. O vánočním čase totiž znovu patřil pražské Spartě, která ho uvolnila na konci letního přestupového období jen do konce podzimní části. Hostování se střednímu záložníku s křídelními choutky nesmírně vydařilo. Ve všech svých deseti zápasech se objevil v základní sestavě, vsítil čtyři branky a svým novým kolegům šance připravoval. Jinými slovy rozhýbal pardubickou ofenzivu. Prostě takového plejera chceš… Prioritou hráče ale bylo zůstat ve Spartě a přednost by dal rovněž nabídce ze zahraničí.

Kryštof Daněk. Pardubická jedenáctka v pěti jarních zápasech.Zdroj: FK Pardubice/David Haan

Fotbalový bůh prosbu o pomoc vyslyšel… A teď s pravdou ven. Kádr, respektive středová řada úřadující mistra z Letné tak praská ve švech, že by mu trenér Priske sliboval nemožné. Pardubice měly kliku také v tom, že v zimním období se požadavky na české hráče z ciziny tolik nehrnou. Daněk se tak na začátku ledna objevil v důvěrně známém prostředí.

Daňka si vyhlédli jako naleštěný klenot. Nejsem spasitel a tlak necítím, říká

Na jaře navázal na své výkony z kalendářního roku 2023. Na kontě už má šest gólů. Ten poslední poslal do plzeňské sítě. V utkání, ve kterém hrál jeho tým celý zápas v deseti. Pro kreativního hráče nejhorší, co se může stát, protože v oslabení a proti takovému soupeři se přesune pozornost na defenzivu. Jeden by to zabalil. Jednadvacetiletý talent však na útočnou snahu nerezignoval. Především ve druhém poločase ho bylo plné hřiště. Ze stavu 0:3 prakticky sám udělal drama až do závěrečných vteřin. Nejdříve zakončil brejk utěšenou střelou a poté posadil z rohu míč na hlavu Kalvacha, který si dal vlastní gól.

Po zápase všichni vynášeli do nebes autora svou plzeňských branek Pavla Šulce. Ano, umí si najít místo ve vápně, ale oproti pardubické hybné síle má jednu nespornou výhodu. Zatímco na Šulce pracuje celý tým, tak naopak Daněk pro celý tým pracuje a v hojném množství si gólové situace musí vydřít sám. Navíc, když mu v tomto utkání nepomáhal s rozjezdem akcí vykartovaný mozek pardubické hry Michal Hlavatý.

Zdroj: Youtube

V souvislosti, jak se oběma zakončuje, mi to trochu připomnělo film U pokladny stál. Nejen proto, že hlavní hrdina se jmenoval také Kryštof a jeho představitel Vlastimil Burian měl rovněž velký vztah k fotbalu a dokonce pražské Spartě, kde aktivně působil jako gólman. Vlastně i příjmení Rozruch na Daňka sedí, protože kolikrát umí rozruch v soupeřově obraně vyvolat. Ale je tu jiná věc. Filmový Kryštof si musel vysokoškolský titul tvrdě vydřít bez pomoci rodičů, zatímco jeho kolegovi na klinice maminka při studiu podstrojovala a když bylo potřeba, tak ho chytila za ucho a přitáhla k učení…

Šulc aktuálně vede střeleckou tabulku a hned se o něm mluví, že musí být v reprezentaci. No jestli by se trenér národního týmu Ivan Hašek neměl podívat blíž i na Daňka. Vlastně on už pardubickou jedenáctku v akci sledoval, když zavítal na přípravné utkání proti Tromso na španělském soustředění. Z Pardubic je ale do reprezentace dospělých daleko. Ne už tak mládežnických, kde také Daněk figuruje. Vezměte jed na to, že pokud na sobě nepřestane makat, tak se dříve, nebo později objeví v tom nejcennějším dresu se lvíčkem na prsou.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Možná to nebude trvat tak dlouho. Na Plzeň se totiž přijeli do Pardubic podívat zvědové ze Ženevy před osmifinále Evropské konferenční ligy. Kromě záznamů o svém čtvrtečním soupeři si jistě červeně podtrhli jméno Kryštof Daněk. Před tím ale ještě musí Dáňa přispět k záchraně v nejvyšší české soutěži. S jeho svérázným přístupem, sebevědomím hvězdy a především fotbalovou kvalitou Pardubice nemusejí mít obavy…