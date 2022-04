A právě příchod sparťanského útočníka, kterému v červnu na Letné končí smlouva a do Slavie by přišel zadarmo, by mohl být dalším majstrštykem trenéra Jindřicha Trpišovského – Pulkrab totiž svým stylem nápadně připomíná právě Kuchtu.

Pulkrab do Slavie? Expertům dává třaskavý přestup ze Sparty smysl

Bojovný útočník, který má skvělý výběr místa, čich na góly a nebojí se pracovat pro tým i do obrany. To je přesně styl útočníka, který by Jindřich Trpišovský akutně potřeboval do svého pojetí fotbalu. Už v minulosti totiž při výběru posil bylo vidět, že nehledá'„jenom'' vyloženého střelce, který by byl ovšem sobcem.

Pulkrab je dozajisté gólovým střelcem, v dresu Sparty ale ukázal i pro útočníka velmi ceněné týmové vlastnosti. I z tohoto pohledu bylo velkým překvapením, že mu Sparta v čele s Pavlem Vrbou po zdravotních patáliích dává jen minimální šance na hřišti.

Smlouva na dva roky? Šilhavý vzkázal: Čekání bylo dlouhé, ale nechci utíkat

Jindřich Trpišovský už v minulosti dokázal, že je z nových posil schopný vyždímat maximum a vylepšit jejich hru o několik úrovní, u čtyřiadvacetiletého Pulkraba by to navíc byla i sázka do budoucna.