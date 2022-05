Hložkova paráda v derby rozdělila fanoušky Sparty. Část mu přeje odchod v létě

Bohužel podobné věci jsou k vidění často, podle řady studií se průměrné fotbalové utkání hraje zhruba 55 minut čistého času. Nejvíce času podle studie bývá míč ve hře v nizozemské Eredivisie – přibližně třiašedesát minut.Nabízí se tak jasná otázka – není už čas na změnu?

Testování v Portugalsku

Velkým zastáncem této myšlenky je například brankářská legenda Chelsea a české reprezentace Petr Čech. První vlaštovkou byl turnaj do 23 let v Portugalsku. Hrálo se formátem dvakrát třicet minut, při přerušení hry se stopky zastavily. Mládežnický turnaj tak bude prvním materiálem pro to, aby se začalo reálně přemýšlet i o zavedení tohoto fenoménu do největších fotbalových lig světa.

Pokud by skutečně k tomuto kroku došlo, bylo by před jeho zavedením životně důležité jasně vymezit jeho pravidla. Už takto je totiž ve fotbale několik hraničních penaltových či ofsajdových situací, při kterých členům týmu i fanouškům poškozeného mužstva vstávají vlasy hrůzou.