Už v létě bylo avizováno, že klub jedná se třemi subjekty, které by se případně mohly stát jeho novými vlastníky. „Doba je složitá. Ale stále jednáme. V průběhu ledna či února se dozvíme, zda půjdeme v jednáních se zájemci do hloubky, nebo se budeme orientovat na jiné varianty. Variantou je i to, že by vlastníkem zůstala firma AGC, která by v případě, že by si vzal nový vlastník akciovku, podporovala mládež; ve hře je například jakási mládežnická akademie AGC,“ přibližuje ředitel FK Teplice Rudolf Řepka.