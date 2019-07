Domácí Příbram se dostala do vedení jako první, krátce před koncem prvního poločasu se prosadil Michal Škoda. „Z našeho lepšího, prvního poločasu, jsme vytěžili pouze jeden gól. Měli jsme i další možnosti při standardkách, ale ty jsme bohužel nedotáhli,“ řekl po utkání kouč Příbrami Roman Nádvorník.

Podle teplického Jakuba Mareše nebyl první poločas od jeho týmu dobrý. „Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. Hlavně první poločas z naší strany nebyl dobrý. Byl to spíš zápas o soubojích, o běhání. Z jedné šance si necháme dát do poločasu gól, pak to honíme. Věděli jsme, že na nás nalezou, že budou kopat, běhat. Ztráceli jsme lehké balony, všechny míče z prostředka hřiště jsme chtěli řešit finálkou. Pak bylo vidět, že když to zklidníme, dáme balon na zem, tak jsme na tom fotbalově lépe,“ řekl Mareš.

Ve druhém poločase se obrázek hry změnil, lepším týmem byli hosté. „Po přestávce byly lepší Teplice,“ konstatoval Nádvorník. Na jeho slova navázal také Jakub Mareš. „Ve druhé půli jsme byli lepší, měli jsme více ze hry, ale Příbram měla dvě velké šance. Myslím, že jsme byli lepší mužstvo, ale příště si musíme pohlídat individuální chyby,“ řekl.

Byl to právě Jakub Mareš, kdo dokázal ve dvaasedmdesáté minutě překonat brankáře Příbrami, a stanovil tak konečný výsledek na 1:1. „Byla tam krásná přihrávka od Žita (Žitného). Jsem tu od toho, abych to dal. Je hezké, že jsem se vrátil gólem, ale my potřebujeme hrát jako tým. Potřebujeme si něco vyříkat, zlepšit hru,“ sdělil po zápase Žitný, který slavil gól pod kotlem fanošků.

„Jsou to pro mě velké emoce. V Polsku jsem půl roku nehrál. Teď byly emoce obrovské, když jsem hrál za svůj tým. Ten gól bych ale vyměnil za tři body,“ dodal po prvním utkání nové sezóny Mareš. Teplický trenér Stanislav Hejkal bod po zápase bral. „Hodně věcí z přípravy se nám dnes dařilo přenést do hry, ale všechno končilo 30 metrů před brankou soupeře. I když jsme byli po přestávce silnější na míči a dominantnější, musím bod brát už proto, že jsme dotahovali vedení soupeře,“ řekl.