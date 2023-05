Mohl to být jeho první ligový gól. Doma proti Spartě, první zápas v základní sestavě, před vyprodaným stadionem. Gól, na který by do konce života nezapomněl. Jenže branka, kterou zařídil Pavel Juroška, byla nakonec připsána brankáři pražské Sparty.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) ve 28. kole FORTUNA:LIGY remizovali doma se Spartou Praha 1:1. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Jeho střela se totiž od zad Kováře odrazila do sítě. „Kluci mě hecovali, že mi gól nakonec uznají a něco zaplatím do společné kasy,“ prozradil po zápase Juroška.

Jak moc vám vadí, že gól si zaknihuje gólman Kovář?

Těžko říct. Na hřišti mi rozhodčí řekl, že mi ho uznal. Ve statistice už jsem zahlédl, že je tam napsáno vlastní. Takže nevím, jak to bude. Hlavně, je škoda, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce.

Slavia je zpátky v čele, Sparta opět ztratila. Mistrovská Plzeň se nadechuje

Když nebyl gól váš, tak zas nebude muset platit do společné kasy. To je výhoda, ne?

Už mě kluci hecovali, že doufají, že mi ho nakonec uznají a něco do společné kasy nakonec bude. Uvidíme.

Jak moc vás štve, že jste vyrovnávací branku dostali ze sporné penalty?

Viděl jsem to na videu a úplně prokazatelně mi nepřišlo, že to byla penalta. Jasně, když vedete a dostanete gól z penalty, tak to bolí, ale nakonec ten bod bereme.

Poprvé jste nastoupil v základní sestavě. Bylo to pro vás překvapení?

Tak překvapení… Ať jsem v základu nebo na lavičce, chystám se na každý zápas stejně. Věděl jsem to už od středy, že budu hrát. Nijak bych to neřešil.

Ze Slavie až do Barcelony? Bah je v hledáčku katalánského velkoklubu

Ještě před prvním gólem jste šel sám na gólmana, ale vychytal vás. Udělal byste zpětně něco jinak?Moc jsem to na videu ještě neviděl. Vím, že jsem střílel trošku z pádu. Možná to chtělo vystřelit o něco dřív, nebo jsem si měl dát balon víc před sebe. Gólman tam na poslední chvíli vytáhl ruku. Škoda, že to chytil.

Několikrát jste se po zákrocích soupeře ocitl na zemi. Šli po vás tvrdě?

Obhodil jsem si stopera a dostal jsem kolenem. U některých situací jsem byl trošku dřív a dostal jsem nakopáno, ale je to moje práce. To k fotbalu patří.

Trenér mluvil o tom, že nemíváte trému. Nastoupil jste poprvé v základu, navíc proti Spartě, bylo vyprodáno. Opravdu jste nebyl ani trochu nervózní?

Možná vnitřně tam nervozita trošku byla. Nijak jsem si to nechtěl připouštět. Naopak jsem se chtěl co nejlíp nachystat a zápas si užít. Nějakou velkou nervozitu jsem necítil.