Moravané odehráli proti Turkům velice povedené utkání. Čtvrtý tým FORTUNA:LIGY hlavně v první poločase soupeři zatápěl, dostával se do šanci.

Přípravný fotbal -

TRABZONSPOR - 1.FC SLOVÁCKO 2:2 (1:2)

Branky: 43. a 65. Kouassi – 17. Trávník, 27. Holzer.

Slovácko: Nguyen - Reinberk (46. Tomič), Hofmann (60. Srubek), Kadlec (60. Šimko), Doski (60. Kalabiška) - Petržela, Daníček, Havlík, Trávník (69. Polášek), Holzer (69. Kozák) - Vecheta (60. Sinyavskiy). Trenér: Svědík.

První přišla již v 7. minutě. Ránu Doskiho zpoza šestnáctky ale gólman Tepe vytěsnil nad břevno.

Slovácko poslal do vedení až středopolař Trávník. Navrátilec ze Sparty se hlavou prosadil po centru Petržely. Vzápětí udeřil Holzer, jemuž asistoval kapitán Kadlec.

Turecký mistr, jehož dres navlékl i bývalý slovenský reprezentant Marek Hamšík, vrátil do hry chvíli před poločasem nechytatelnou střelou Kouassi.

Ještě v závěru prvního poločasu zahrozilo Slovácko, ale i druhou ránu Doskiho brankář Trabzonsporu vytěsnil mimo tři tyče.

Favorit ve druhém poločase přidal a skóre zásluhou Kouassiho srovnal na 2:2. Moravané mohli strhnout vítězství na svou stranu, ale příležitosti Daníčka a Poláška zůstaly nevyužity.

V poslední minutě se naopak parádním zákrokem blýskl Nguyen, který zlikvidoval přímý volný kop Trabzonsporu.

Slovácko tak v prvním přípravném zápase na herním soustředění ve Slovinsku remizovalo s tureckým mistrem 2:2.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) v sobotním zápase remizovali s tureckým Trabzonsporem 2:2.Zdroj: Trabzonspor

Slušný výsledek dodá Moravanům chuť do další letní práce.

„Zatím máme za sebou pár tréninků. Hotel a zázemí jsou však super. Máme zde výborné podmínky na přípravu, včetně tréninkového hřiště. Večer sprchlo, takže se vyčistil vzduch. Dopoledne jsme měli rozcvičení a odpoledne nás čekalo utkání s tureckým mistrem. Jsme rádi, že můžeme porovnat síly s tak kvalitním soupeřem, který nás určitě prověří,“ uvedl na klubové webu záložník Vlastimil Daníček. Zkušený středopolař ve čtvrtek oslavil 31. narozeniny.

„Užil jsem si to. Někteří kluci mi to tady připomínali snad co pět vteřin,“ směje se. Po večeři si dal na oslavu minidortík, spoluhráči mu k tomu zazpívali. S rodinou to pak narozeniny oslavil na dálku, po telefonu.

Druhý zápas sehrají fotbalisté Slovácka na herním kempu ve Slovinsku ve středu proti maďarskému celku Budafok.