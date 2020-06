“Skláři” se po rozpačité první půli, kterou však zakončili trestuhodně spálenou megašancí Řezníčka, hodně zvedli, v dramatickém finiši ale zůstali znovu pod hustou záchranářskou dekou, která na ně v posledních kolech nemilosrdně spadla.

Jednou z hlavních postav střetnutí byl desertér Jeřábek, který zběhl v zimě z Teplic do Jablonce. Ve 20. minutě dal hlavičkou první gól v dresu nového chlebodárce. Ke smůle svěřenců kouče Hejkala zrovna do branky celku z lázeňského města.

Klíčovou roli Jeřábek sehrál i v samém závěču, kdy na Stínadlech po týdnu znovu tekly nervy. A znovu za to mohly také sporné verdikty rozhodčích. Osm minut před koncem řádné hrací doby trefil stoper domácích Čmovš při odkopu ve vápně Jeřábka a sudí Ginzel ukázal na penaltový puntík. Až po chvíli se šel podívatn na pokyn VAR na záznam, který mu jeho pohled na inkriminovanou situaci potvrdil. “Viděl jsem, jak domácí hráč zasáhl hostujícího do žeber,” hlásil Ginzel videorozhodčímu. Na faulu se oba nakonec shodli, pokutový kop platil.



Následný penaltový souboj dvou velmi dobrých kamarádů Kroba a Grigara vyzněl lépe pro brankáře Teplic. Tvrdou střelu doprostřed branky vyrazil a svým spoluhráčům tak dal sílu do závěrečného finiše. Když pak ale Žitný z ideální pozice hlavičkoval pouze do míst, které měl gólman Hrubý, mimochodem velmi dobře chytající, bez problémů pokryté, viděla hrstka fanoušků na Stínadlech otřepanou frázi “nedáš – dostaneš” v praxi. Pleštil se protáhl u postranní lajny, dokázal dobře odcentrovat, Holík prsy ztlumil míč a Kratochvíl z voleje podepsal nedělní teplickou popravu.

FK Teplice - FK Jablonec 1:2 (0:1)

Branky: 48. Řezníček - 20. Jeřábek, 90.+3. Kratochvíl. Rozhodčí: Ginzel - Novák, Váňa - Hrubeš (video). ŽK: Kodeš, Hečko (fyzioterapeut), Mareček, Vondrášek (všichni Teplice). Bez diváků.



Teplice: Grigar - Vondrášek (88. Paradin), Čmovš, Kodeš (46. Mareš), Hýbl (46. Radosta) - Žitný, Mareček, Trubač, Kučera, Moulis (87. Černý) - Řezníček. Trenér: Hejkal.



Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Hübschman - Matoušek (66. Pleštil), Kratochvíl, Považanec (90.+6 Dočekal), Sýkora (90.+4 Pilík) - Doležal. Trenér: Rada.