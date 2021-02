Tehdy stála za nadprůměrným počtem brankářů na jeden ligový ročník kalamita zranění, tentokrát jsou na vině nejen ona. Tomáš Grigar totiž v prvních kolech nového roku nepůsobil jistě, trenéři "sklářů" ho proto nechali po dvou hrubých chybách psychicky odpočinout a do vápna instalovali Čtvrtečku.

22letý gólman nezklamal, jenž byl před rokem v Pardubicích na testech, v brance působil jistě, dobře hrál nohama. Výslednou známku mu kazí jen obdržený gól, který znamenal porážku 0:1. "Pardubice si vytvořily hodně brankových příležitostí. U žádné jsem ale nemusel zasahovat. Asi jsem působil sebevědomě, nervozitu jsem necítil. Maximálně pár minut před výkopem, ale to ze mě hned spadlo. Na hřišti totiž člověk tohle nevnímá, snaží se koncentrovat. A že umím hrát nohama? Na Spartě nás takhle vychovávali, mám to hodně zažité."

Jedinou branku mu dal v 51. minutě Brazilec Cadu, z hranice šestnáctky se trefil překrásně. "Na míč jsem nedosáhl. Moc jsem neviděl, Gabriel totiž vystupoval, byl tam i Hyčka," štvalo debutanta.

"Svůj výkon hodnotím pozitivně. Ale mrzí mě, že jsme nezískali tři body a prohráli," řekl pak po těsné prohře novinářům. Uspěl i v očích kouče Radima Kučery. "Byli bychom maximálně spokojeni, kdyby udržel čisté konto. Ale působil dobrým dojmem. Neměl tolik zákroků, nemusel nic hasit a likvidovat. Výkon byl pozitivní, dobrý."

Teplický kormidelník vysvětlil, proč se trenérský štáb rozhodl právě pro hosta ze Sparty, který ve smlouvě nemá opci. "Rozhodovali jsme se až v neděli ráno. Do poslední chvíli jsme se rozmýšleli mezi Němečkem a Čtvrtečkou."

Vysvětlil také, proč Tomáš Grigar nebyl ani na lavičce. "Grigy byl po zápase s Karvinou na sebe naštvaný. Měl velkou sebereflexi a kritiku. Probírali jsme to s ním. Rozhodli jsme se, že mu dáme volno, ať vypne. Není to žádný trest. Jen chceme, aby se odreagoval od té zátěže."

ŠANCE PRO HOSTA ZE SPARTY

V zimě přišel Čtverečka na hostování z pražské Sparty. Do té doby měl zkušenosti z druholigové Vlašimi, slovenského Ružomberoku a především z rezervního týmu slavného letenského klubu, který ale má svou mládežnickou akademii na větrném Strahově.

To, že dostane šanci od trenéra Kučery hned ve čtvrtém "jarním" kole, opravdu nečekal. "Měli jsme před sezonou s trenérem gólmanů sezení. Situace se semlela tak, že teď ukázal na mě. Jsem za to moc rád, protože pro brankáře je nejlepší, když chytá pravidelně. A béčka teď stojí, takže bych jinak nechytal, kdybych zůstal ve Spartě."

S Tomášem Grigarem, dlouholetou teplickou jedničkou, se před svou prvoligovou premiérou neradil. "Ne, nedával mi žádné speciální rady. On na tréninku vidí, že si s zápasem poradím, že nějaké zkušenosti mám. Nic konkrétního neříkal."

V Teplicích má Čtvrtečka před sebou velký cíl, o kterém se nebojí promluvit. "Snažím se podávat co nejlepší výkony, abych každý víkend stál v brance při lize. Chci být v bráně zase za týden v Uherském Hradišti proti Slovácku. Vím, že je to na trenérovi. A samozřejmě, že chci pomáhat Teplicím, aby sbíraly body a v tabulce byly co nejvýše," říká sebevědomý mladík, který má ideální brankářskou postavu.

Situace "žlutomodrých" ale ideální není. Porážkou s Pardubicemi si pořádně zavařili. "Každý hráč vnímá, jakou pozici v tabulce máme. Tahle prohra nás dostala pod větší tlak. Po každém prohraném zápase to tak je. Věřím, že se s tím dokážeme vypořádat a na Slovácku uspějeme."