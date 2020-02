Ševci by v jarních odvetách samozřejmě rádi vylepšili současnou dvanáctou pozici, prvořadým úkolem je ale samozřejmě záchrana ve FORTUNA:LIZE. „Kádr je stabilní, vyvážený a podle mě má na to, aby se po zimní přestávce dobře odrazil a díval se po těch lepších příčkách,“ myslí si Grygera.

Současná soupiska Fastavu čítá tři brankáře, jedenáct obránců, osm záložníků a čtyři útočníky. Dohromady šestadvacet jmen. „Kádr je vyvážený, takový mix. Bylo naším cílem, aby v něm byli odchovanci, zkušení hráči i zahraniční fotbalisté,“ tvrdí Grygera. „I když vypadá, že je široký, ale všichni víme, jak to bylo na podzim, kdy bylo hodně kluků zraněných a sestavu jsme lepili dohromady,“ připomíná obrovskou marodku.

Na ní dál zůstává dlouhodobě zraněný obránce Vraštil, který v listopadu podstoupil operaci křížového vazu a do jarních odvet nejspíše nezasáhne. „Je to škoda, ale nyní rehabilituje a připravuje se na léto, kdy by se měl připojit k týmu,“ říká Grygera.

I proto si chce Grygera nechat v týmu více hráčů. Někteří z nich navíc budou vypomáhat béčku ve třetí lize.

Změny v kádru

Bývalý obránce Sparty, Ajaxu či Juventusu ale zároveň nevylučuje možnost, že někteří z fotbalistů ještě odejdou někam na hostování. „Je možné, že k nějakým pohybům směrem ven ještě dojde,“ připouští.

Letnou po podzimní části opustilo osm hráčů. Šest fotbalistů je v klubu nových, obránce Bačo se vrátil z hostování v Líšně a útočník Chwaszcz podepsal s mateřským klubem profesionální smlouvu. Posilami jsou hlavně vysoký forvard Lamin Jawo z Jihlavy, perspektivu má také mladý záložník Cheick Omar Conde a z Táborka přišel i Martin Matondo Ngimbi.

Dalšími nováčky jsou stoper Dominik Simerský a kanonýr Ikaunieks, jenž ve Zlíně hostuje z Jablonce. V kádru zůstávají také odchovanci Cedidla, Kolář a Jan Hellebrand. V přípravě dostal šanci i dorostenec Hrdlička, který s ševci absolvoval velkou část přípravy a byl i na soustředění v Turecku.

Další zlínský odchovanec Slaměna zůstává na hostování v druholigovém Prostějově. „Chceme, aby dál sbíral zkušenosti a herní praxi a k nám se vrátil ve formě,“ dodal.