Tahle otázka rezonuje fotbalovým prostředím už delší dobu, ale odpovědi se zřejmě dočkáme až za pár dnů. „Budeme o tom v příštích s vedením klubu intenzivně diskutovat,“ říkal bezprostředně po středečním zápase se Slavií (0:1), po němž se jeho tým propadl až na 9. příčku FORTUNA:LIGY. „Naše postavení v tabulce je velmi špatné a já za to nesu zodpovědnost,“ doplnil 45letý kouč na online tiskové konferenci. Už předtím v televizním rozhovoru připustil: „Nedělám fotbal, abych se bál o svoje místo. Když se klub rozhodne pro změnu, přijmu to.“

Jisté je pouze to, že společnou přípravu viktoriáni opět zahájí 3. nebo 4. ledna, prní ligový zápas je pak čeká o 14 dnů později v Příbrami.

Trenére, mohl to být proti Slavii váš poslední zápas na lavičce Viktorie Plzeň?

Je jasné, že naše umístění neodpovídá klubovým ambicím, ani kvalitě kádru. Naše pozice je velmi špatná, budeme o tom s vedením v krátkém volnu intenzivně diskutovat. Výsledkově to nebylo ono a hlavně venku ani herně. Zdálo se mi, že kluci až příliš brzy ztráceli klid ve finální fází, to byl náš obrovský problém.

Propad tabulkou přišel po restartu ligy, kdy jste z posledních sedmi zápasů vyhráli jediný. Je něco, co si vyčítáte?

Pro nás je podstatné, aby všichni dělali svoji práci na maximum, to vyžadujeme i od kluků. Z našeho úhlu pohledu jsme to tak i dělali. Výsledkově to však nevyšlo. Rozdávali jsme vánoční dárky, to nás stálo lepší tabulkové postavení. Kromě Slovácka nás nikdo herně nepřehrál. Ale ta lehkost, která tam byla na jaře, zmizela. Sami jsme se dostali pod tlak, velmi snadno jsme poztráceli důležité zápasy a body. Za to samozřejmě nesu zodpovědnost.

Jaký impuls potřebujete, aby se vám ta lehkost vrátila a začali jste zase střílet góly? Je potřeba mužstvo obměnit?

Náš problémy nebyl jen v ofenzivě, ale zároveň jsme jsme dostávali hodně branek. Stabilita byla v posledních měsících velmi velmi chabá. Vnímám to komplexně. Okamžitý impuls by asi byla změna trenéra a pak je tu možnost rekonstrukce kádrových věcí. K tomu je ale potřeba si sednout s odstupem, bez emocí a reálně to vyhodnotit. A především přijít s konkrétním řešením.

Celý podzim jste držel středovou trojici Kalvach – Bucha – Čermák. Nechtělo do ní sáhnout a víc využít třeba zkušeností Hořavy?

Hořka nebyl větší část podzimu zdravotně v pořádku. Ale z mého pohledu ti kluci hrají dobrý fotbal, Kalvach a Bucha podávají stabilní výkony, to samé Čermák. Na pozici desítky každý zápas vymyslí finální přihrávky, ale když ji neproměníme… Pak vypadá i jeho výkon jinak, fotbal je týmový sport. Já jsem jim důvěřoval i proto, že věřím, že se mohou posouvat dál. Byly zápasy, kdy pomohl i Káčer. Ale chemie si mi zdála lepší s tou trojicí, proto jsem je podržel.

Chybělo vám tedy více branek od útočníků? Zdeněk Ondrášek měl výborný nástup, ale pak se vytratil. U Beauguela to bylo jen o malinko lepší…

Kobra přinesl do týmu novou energii. S určitými poklesy formy musíte počítat. Proto jsme vytáhli Bogyho (Beauguela), ale ani jeho výkonnost není stabilní. Odehraje dva dobré zápasy, ale pak… Proti Slavii už zase nebyl fit, nemohl odehrát celý zápas. Proto jsme se snažili využít i Alvira nebo teď Mihálika, i když na kratší úseky. V takovém klubu jako je Plzeň musí na sebe hráči upozornit i třeba za dvacet minut.

Nechybí vám v kádru silovější hráči?

Chcete se prosadit spíš podle toho, jakou typologii hráčů máte k dispozici. Podle toho volíte způsob hry. Je třeba si to vyhodnotit komplexně, nejen, co se týče silovosti. My jsme hlavně neuměli reagovat, když se zápas nevyvíjel podle našich představ. Tím jsme přišli o spoustu bodů a při vší úctě k soupeřů to bylo hlavně o nás. To je třeba hráče učit, zapracovat na mentalitě, aby nás to nevykolejilo až tolik. Neudrželi jsme herní plán. Já věřím něčemu, co dělám už delší dobu, za tím si stojím. Pokud dostanu dál důvěru, určitě neuhnu ze svojí cesty, neslevím z nároků. Je třeba vytrvat, bez ohledu na okolnosti.