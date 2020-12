„Všichni jsme byli nahecovaní. Takové zápasy by chtěl hrát každý kluk. Bohužel to nevyšlo,“ litoval slovenský obránce.

Všichni aktéři se shodují, že zlomem byla neproměněná penalta a první gól Slavie. Souhlasíte?

Ano, do té doby to bylo vyrovnané, zvládali jsme souboje. Pak jsme ale dostali i druhý gól, při kterém jsme jim dali trochu prostoru a Sima to trefil výborně. Má teď skvělou formu. Snažili jsme se dál, ale nebylo nám přáno. Při mojí hlavičce tam moc nechybělo.

Prohráli jste třetí zápas z posledních čtyř kol. Svědčí to o něčem?

Těžko se to hodnotí. Je mi to líto, dnes jsme si to takhle nikdo nepředstavovali. Je to ale dlouhodobá soutěž a máme ještě hodně zápasů. Musíme se oklepat a jít dál.

Co váš zdravotní stav? Už jste v pořádku?

Bohužel je to pořád takové všelijaké. Už ve dvanácté minutě jsem po několika soubojích myslel, že budu muset střídat. Naštěstí se koleno uklidnilo a zvládl jsem celý zápas, což je pro mě dobrá zpráva. Je to první celý zápas po mnoha měsících, za to jsem vděčný. Budu se snažit dál makat, abych co nejdřív mohl hrát devadesát minut každé tři dny.