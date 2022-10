Znalost prostředí může být ale i jeho výhodou. „Těším se na tu práci, je to výzva, Baník beru na naše poměry jako velkoklub. S jeho fanouškovskou základnou je to pro mě motivace po dvou letech pauzy,“ prohlásil Pavel Hapal, jehož asistentem je Jiří Neček, klub jedná i o Tomáši Janotkovi z Olomouce.

Lukeš: Vrba pro úspěch v Baníku mnoho neudělal, ale není fér na něj hodit vše

Odpočinul jste si během té dvouleté přestávky?

Ano. Ale nebylo to tak, že bych dva roky nezavadil o práci. Některá angažmá jsem odmítl z rodinných důvodů, protože předtím jsem se šestnáct let nezastavil, do toho mám nemocnou maminku. Toho času jsem využíval, abych byl s ní, s dětmi, byť už jsou velké, a vůbec s rodinou. Také jsem se sebevzdělával, viděl jsem spoustu zápasů, jezdil po stážích a fotbalech. Jsem nabitý energií a doufám, že to přenesu na hráče.

Kolikrát jste viděl Baník naživo?

Mockrát. Už i za trenéra Smetany. Ale v této sezoně kromě jednoho dvou zápasů jsem je viděl vždy. A když už ne, zhlédl jsem highlighty a nejdůležitější situace. Věnoval jsem se tomu.

Je to hodně jiný Baník, než když jste tu byl naposledy?

Bazaly jsem nepoznával. Od svého zdejšího působení jsem tu nebyl. Je tu nádherné tréninkové prostředí. Určitě se to posunulo, i díky majiteli. Věřím, že fanoušci nám pomohou, důležité bude najít s nimi symbiózu. Záleží na výsledcích.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Zeď v brance a nebezpečný Plavšič, zbytek průměr. Co říkáte?

Trenérem Baníku jste mohl být už na jaře, ale klub ustoupil na poslední chvíli z domluvy a sáhl po uvolněném Pavlu Vrbovi. Necítil jste se být dotčen?

Já na to odpovídal docela často, i když ne do médií. Tím, že Pavel Vrba skončil ve Spartě, naskytla se možnost jej získat, tak bylo absolutně jasné a pro mě reflektovatelné, že se pro něj Baník rozhodl. Dlouho na něj čekali, pak tu byla šance a už tehdy jsem říkal, že mu držím pěsti, aby se mu dařilo. Přál jsem mu. Žádná zášť ve mně nebyla. Dneska je nová situace a jsem rád, že mě Baník znovu oslovil. Je to pro mě výzva a věřím, že budu nápomocen k lepším výsledkům.

Co jste si vlastně řekl, když přišla z Baníku druhá nabídka?

Nad tím jsem neuvažoval. Už když jsem bral tu předchozí, tak jak říkám, Baník je pro mě velkoklub na české poměry a s neskutečnou fanouškovskou základnou. Vím, že je tady obrovský tlak, prožil jsem si ho, i když tenkrát se nám to docela podařilo zvládnout. Mužstvo jsem přebíral a hned jsme hráli s Brnem o to, kdo bude poslední. Nakonec jsme skončili pátí a hráli jsme finále poháru, které jsme prohráli na penalty. Pak mi končila smlouva a nedošlo k prodloužení. Baník šel cestou Karla Večeři. Mám na to ale krásné vzpomínky. Vyhráli jsme tenkrát i na Spartě.

PŘEHLEDNĚ: Co přineslo pět měsíců Pavla Vrby v ostravském Baníku? Takto vypadalo

Teď je situace podobná, Baník je čtrnáctý a má před sebou těžký los, včetně zápasů v Plzni a na Slavii.

Asi tak daleko úplně nepřemýšlím. Vím, že nás čeká do konce podzimu šest, s pohárem možná sedm zápasů. Pokud se nám podaří postoupit přes Velvary. Budu se soustředit na každé dané utkání. Začínáme v neděli se Slováckem a to je naše priorita. Asi by vám takto odpověděl každý trenér a je to pravda. Nechci jít dál a přemýšlet teď o Slavii, nebo Plzni. V lize je každý zápas těžký. Já věřím, že když kluky nabudíme a nachystáme, jsme schopni zápas o víkendu zvládnout a vyhrát.

Co vám u současného Baníku chybí?

I klukům v šatně jsem řekl, že když jsem sledoval poslední dvě utkání, byť bodovali jen v Liberci, tak se mi líbilo, že si dokázali vytvořit gólové příležitosti. S Budějovicemi za stavu 0:2 měli šancí, že to mohlo skončit 4:2. To je pozitivní a proto doufám, že se v brzké době kluci dokáží prosadit a góly dávat. Jediné, na co bych upozornil, že i soupeři měli gólové příležitosti, nějaké branky se inkasovaly, takže na tom se bude muset zapracovat.

KOMENTÁŘ: Vrba v Baníku? Slabý kádr i nervozita. Neslavný konec slavného návratu

Zejména stopeři se dost v sestavě točili a možná neměli možnost se pořádně sehrát, co myslíte?

Beru to jako spojené nádoby. Když máte pět gólových šancí a nedáte branku a pak uděláte chybu, dostanete gól, tak se řekne, že obrana je špatná. Já si myslím, že za defenzivu je zodpovědný celý tým, od útočníka po gólmana. Snad na tom zapracujeme, chyby dokážeme eliminovat a přeneseme to v bodový zisk. A na ofenzivu mělo vliv asi víc okolností, ale na druhou stranu by bylo horší, kdyby ty šance vůbec nebyly. Kluci ty příležitosti mají, teď je důležité, aby se v těch situacích zklidnili a ty góly začali dávat.

Jak vlastně hodnotíte stávající kádr?

Spousta lidí tvrdí, že Baník nemá kvalitní kádr, já si ale myslím, že má. Teď bude jen na nás z toho vymačkat ty kýžené výsledky. Stoprocentně jsem přesvědčený, že to není mužstvo na čtrnácté místo. Už po prvním tréninku a vůbec z toho, co vidím. Myslím si, že Baník má slušné mužstvo, věřím, že to v brzké době prokáže a já budu toho součástí.

Jak tedy chcete tým oživit?

Nejdřív trochu vyčistit hlavy a dobře popracovat, trénovat a vzbudit v nich takovou motivaci a baníkovské srdce, na které jsem byl zvyklý před těmi šestnácti lety. Vždy tu bylo zažité, že první, co hráči udělali, když přišli na hřiště, tak hráli srdcem. To si myslím, že bude to nejpodstatnější. Samozřejmě může to skřípat v nějaké kvalitě hry, v kombinacích, v součinnosti, protože tam ta hlava přece jenom hraje roli. Ale nasazení tam musí být v první řadě.

Baník mění trenéra: Pavel Vrba po sérii nezdarů v Ostravě končí

Je to tedy hlavně v hlavách?

Teď už hlava hraje roli, protože začátek byl neúspěšný. Nepodařil se. Na druhé straně přichází nový trenér, hráči mohou v hlavách pookřát a důležité bude nastavení v následujícím utkání.

Mluvíte o srdci. Lídrem Baníku je brankář Jan Laštůvka, ale přímo v poli pořádný hecíř chybí. Souhlasíte?

Dneska jsem klukům v kabině řekl o srdíčku svůj názor. Že mi na hřišti trochu schází. Vidím hodně hlav dolů, což asi přinášejí výsledky. Málo povzbuzení, málo mimiky, komunikace mezi hráči v tom dobrém slova smyslu. Na to budu hodně apelovat.

Takže když jste se v závěru tréninku sešli v rohu, tak to měla být forma povzbuzení?

Ano, snažíme se od prvního momentu, aby kluci přišli i na nějaké jiné myšlenky a nejen na to, že Baník je dneska na pozici, ve které je. Aby prostě udělali pomyslnou čáru a šli dál.

Střídání Vrby v Baníku: Návrat k původní volbě? Hlavním kandidátem je Hapal

Když byla řeč o týmu. Je vaší výhodou, že si do zimy můžete udělat o něm obrázek a připravit se na zimní změny?

Možná ano, ale těch zápasů je ještě hodně a můžeme v nich poztrácet spoustu bodů. Nebo získat. Nebudu předjímat, co bude někdy v zimě, ale soustředím se na to, co bude teď a to je za pár dní Slovácko doma. A to budeme chtít zvládnout.

Vedení také chce, aby se do týmu zapracovalo více mladých odchovanců. Jak to vnímáte?

Musí to jít ruku v ruce. Je tady dost mladých, kteří budou dostávat prostor, ale musí si o něj říct.

I v případě, že se týmu nedaří?

Možná je to někdy i snazší, protože ten mladý má tu hlavu možná kolikrát uvolněnější, než ten zkušenější, který možná cítí větší zodpovědnost.

Návrat legendy! Chci Baník takový, jak jsem ho znal, říká posila vedení Mikloško

Asistenty lovíte v Olomouci. Hotový je Jiří Neček, zájem máte i o Tomáše Janotku, který vede olomouckou devatenáctku. Chcete mít tedy v Baníku své lidi?

Rád bych, samozřejmě. S Jirkou jsem už tady spolupracoval dříve a pak nás ty cesty trochu rozvedly. Já jsem putoval na Slovensko, kde jsem byl spoustu let, zatímco Jirka byl v Česku. Shodou okolností s mým kamarádem hodně času trávil na cestách. Co se týká Tomáše Janotky, rád bych ho přivítal. Víme, že je pod smlouvou v Sigmě Olomouc, ale já tu jeho práci sleduji už asi pět let. Dokonce trénoval i mého kluka. Nehrával pod ním moc často, ale měl jsem velmi dobré ohlasy, viděl jsem jeho práci a věřím mu. Je to pracovitý kluk s velkou energií a to by se nám teď hodilo.

A co Radek Kováč, který měl být vašim asistentem, kdyby námluvy na jaře dopadly? Stihl jste to s ním probrat?

Komunikovali jsme spolu, přeje mi to. Gratuloval mi. Dneska je pod smlouvou v Pardubicích. Kdyby nebyl, možná bychom to řešili jinak, ale pokud se mi podaří realizační tým poskládat v nejbližší době, tak s tím budu spokojený. A teď už jen táhnout za jeden provaz. Má priorita je přesvědčit fanoušky i vedení dobrými výsledky a dobrou hrou.

Je ve hře i dosavadní asistent Jan Baránek?

Ta varianta tu samozřejmě je, ale uvidíme, jak se rozhodne. Dostal nabídku trénovat B-tým jako hlavní trenér, což v jeho věku je neskutečný krok. Navíc v ligovém béčku. Uvidíme, jak se rozhodne. Samozřejmě ta úzká spolupráce s námi by byla stejně. Pro mě by to byl i krok dopředu.