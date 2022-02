Lukáši, co říct po zápase, v němž jste ještě v 70. minutě vedli 2:0, ale nakonec berete jen bod?

Pocity jsou hrozné. Takhle rozehraný zápas ani nejde ztratit, ale my jsme to dokázali. Tohle se nám nesmí stávat. Těžko hledat slova proč. Nevybavuji si, že by Sparta měla nějakou šanci.

Před zápasem jste říkal, jak bude důležité zachytit začátek zápasu, ale nakonec vás zradil jeho závěr…

Prostě dvakrát nakopli balon do vápna a dali dva góly. Jinak byli bezradní. Tohle beru jako porážku. Dřív bychom asi bod brali, ale tohle je pro mě těžké.

Předtím šlo všechno podle plánu?

Jo, mohli jsme přidat klidně třetí, čtvrtý nebo pátý gól. Nepamatuji si, že bychom měli někdy na Spartě tolik šancí. Hráli jsme zodpovědně, všechno klapalo. Ale ten konec jsme nezvládli. Je to velké zklamání.

Fotbalisté Viktorie ztratili na Spartě vedení a pustili Slavii do čela ligy

Vy jste oba góly vstřelili po standardních situacích. Věřili jste, že by to mohlo vyjít?

Je to naše silná zbraň, víme o tom. Když jsme kompaktní vzadu, vždy něco ze standardky dokážeme vytvořit. Ale dnes to šlo i ze hry, Sparta tam měla velká okénka. My jsme toho nedokázali využít, ani když jsme šli tři na gólmana. To je špatné.

Pojďme ještě k vašemu gólu, který byl poněkud kuriózní. jak jste tu situaci viděl vy?

Věřil jsem, že kluci vepředu hlavu vyhrají, ani nevím, jestli to byl Kašmen (Kaša) nebo Choras (Chorý). A šel jsem tam, že balon propadne, prostě mě to trefilo do boku.

Jak jste potom viděl z obrany ty zahozené šance?

Když jsem na to koukal zezadu, nevěřil jsem vlastním očím. Ve mně se to fakt vaří. Tohle nedat za takového stavu, to strašně mrzí. Nevím, co víc k tomu říct.

Ale s výkonem musíte být i tak spokojení, nebo se pletu?

Jo, dlouho to bylo dobré, vycházelo to podle plánu. Konec jsme však nezvládli. Ale ukázali jsme, že můžeme hrát i na Spartě takhle dobrý zápas. Musíme se od toho odrazit a šlapat dál.