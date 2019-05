Skončila totiž pro něj už po čtyřech minutách. Fotbalový obránce Viktorie Plzeň Lukáš Hejda se při vzdušném souboji srazil hlavou s domácím Takácsem a oba se skáceli bezvládně na zem.

Neuvěřitelná smůla. S otřesem mozku a zraněnou rukou byl převezen do nemocnice, následovala dlouhá pauza.

A pak neméně dlouhé čekání na šanci prosadit se znovu do základní sestavy. Konkurence mezitím narostla – k Romanu Hubníkovi a Luďku Pernicovi přivedla Viktoria ještě dalšího stopera Jakuba Brabce.

Od první minuty nastoupil Lukáš Hejda poprvé od zápasu v Mladé Boleslavi až do utkání třicátého kola doma proti Dukle Praha.

„Dlouho jsem nehrál, čekal jsem na šanci. V utkání proti Dukle jsem s kondiční stránkou problém neměl, už dlouho jsem trénoval. Po herní stránce trvalo dvacet minut, než jsem si zvykl a osahal si to. Pak už šlo všechno v pohodě,“ popisuje svůj návrat do základní sestavy Lukáš Hejda.

Obránce Viktorie je na nadstavu připravený

„Je to novinka a pro nás je to teď dobře. Jsme v tabulce druzí o čtyři body za Slavií a díky nadstavbě můžeme být s vedoucím týmem ligy v kontaktu. Těšíme se na to, čeká nás pět kvalitních zápasů. Důležité bude teď v neděli doma (18.00 hodin) porazit Jablonec, abychom nadstavbovou část dobře začali,“ míní urostlý zadák fotbalistů FC Viktoria Plzeň.

Nedělního soupeře pokládá Lukáš Hejda za nepříjemné mužstvo.

„Už když tady v Plzni nedávno Jablonec hrál, velmi dobře kombinoval, na hrotu útoku mají nebezpečného střelce Doležala. Na toho si budeme muset dávat velký pozor, záložníci posílají hodně míčů do šestnáctky právě na něj. Tohle si v utkání budeme muset pohlídat, Jablonec je kvalitní mužstvo,“ připomíná plzeňský stoper silnou zbraň mužstva ze severu Čech.

V nadstavbové části první fotbalové ligy čeká každý tým z první šestky pět těžkých zápasů, přičemž celky na prvním až třetím místě po základní části sehrají doma tři zápasy a dvě utkání na hřištích soupeřů. Týmy na čtvrté až šesté příčce to mají naopak.

„Skupina o titul bude hodně vyrovnaná, rozhodovat mohou maličkosti, třeba i každá standardní situace. Síla jednotlivých týmů je taková, že každý celek ve skupině o titul může porazit každého. Proto bude důležité zápas s Jabloncem zvládnout, abychom navázali na naši vítěznou šňůru a udrželi si kontakt s vedoucí Slavií,“ přeje si. „Chtěl bych pozvat fanoušky na první zápas nadstavby, aby si ho užili,“ vzkazuje divákům Hejda