Dvaadvacetiletý středopolař byl za výhru rád, před středečním duelem 3. kola MOL Cupu ve Velvarech a především ligovým kláním v sobotu v Plzni jde o příjemnou vzpruhu. „Pro náladu a pohodu v týmu jsou to důležité tři body. Teď na to navázat,“ přál si Filip Kaloč.

Cítíte úlevu?

Myslím si, že je to obrovská úleva, protože od začátku sezony se nám před vlastními fanoušky nedařilo, hodně zápasů jsme s papírově slabšími soupeři zkazili. Tohle je pro nás hodně cenné vítězství. Se Slováckem a hlavně doma. Doufám, že se od toho odpíchneme.

Jak vám vyhovovalo rozestavení 4-1-4-1?

Každý trenér má svůj styl, takže jsme si k tomu něco řekli, on mi vysvětlil, co by si ode mě představoval a já se to snažil plnit. Doufám, že se to dařilo. V první půlce to fungovalo, ve druhé to bylo horší, paradoxně i proti desíti. Viděli jsme, že Slovácko je na tom fyzicky dobře. Udělali jsme dvě tři ztráty za sebou a byl z toho problém. Hlavně, že jsme vyhráli a máme tři body.

Kde jste se v 84. minutě vzal na hranici šestnáctky při zakončení?

(pousměje se) Byl to odražený balon. Jestli se nepletu, tak hlavička od stopera. Šlo o mou první střelu v zápase, jinak jsem se tam moc nedostával. Tady jsem se ale snažil ten míč mít, naběhl jsem si na to, trefil to a nějak to tam spadlo.

Slovácko je známo svou fyzickou silou. Nescházely vám v závěru síly?

V poločase to bylo dva nula, v šatně jsme si říkali, že to nechceme podcenit a prvních patnáct dvacet minut na ně vletíme. To se úplně nepodařilo. Měli jsme zbytečné ztráty, po kterých oni chodili do brejků a tím jsme je zbytečně dostali do hry. Naštěstí jsme to ustali, podržel nás Lašty, chytil zase tři čtyři góly, takže jsme za výhru rádi, ale pro příště se z toho poučíme.

Takže jste se necítili fyzicky hůř?

To asi není otázka na mně. Já se cítil dobře, ale bylo to náročné utkání. Klobouk dolů před Slováckem, protože běhali celých devadesát minut.

Máte za sebou dny, kdy došlo ke změně na pozici trenéra. Jaký byl celý ten týden?

Hektický. Když to ale řeknu, jak to je, tak to nejsou naše starosti. Bohužel, tyto změny se dějí. Z části to je i naše chyba, ale takhle se vedení rozhodlo, nám nezbývalo, než to přijmout a otočit list. Začalo něco nového, já věřím, že tímhle vítězstvím se odpíchneme a chytíme.

Změnilo se něco v tréninku?

Jak jsem řekl, tak každý trenér má svoje, chce hrát nějakým stylem. I jiný trénink. Změna tam je a já jen doufám, že to bude k lepšímu a vše ukážeme i na hřišti.