Stejně staří fotbalisté na sebe narazí v sobotu na Letné, kde ševci v rámci 7. kola FORTUNA:LIGY vyzvou poslední Karvinou. Zatímco osmadvacetiletý Hlinka hájí barvy domácího Fastavu, o jedenáct dní mladší Čonka nosí dres Karviné. „Kamarádství půjde stranou. Oba hrajeme za svůj tým. My i soupeře chceme vyhrát,“ prohlásil Hlinka.

Soupeři půjdou do víkendové bitvy v úplně jiném rozpoložení. Ševci po rozpačitém vstupu do sezony poslední dva duely výsledkově zvládli a po výhrách 1:0 a 3:0 se posunuli do klidného středu tabulky.

Zato Severomoravané letos ještě nezvítězili a po šesti kolech se s pouhými dvěma body krčí na posledním místě. „Všichni cítíme, že forma roste. Herně si to sedá, víc si na trávníku rozumíme. Fotbal v našem podání už vypadá lépe. Na druhé straně každý zápas je jiný a znovu bude rozhodovat aktuální forma. I když nám narostlo sebevědomí, musíme být stále obezřetní. Žádný lehký soupeř nás totiž nečeká,“ ví Hlinka.

Karviné naposledy doma proti Liberci nepomohla ani dvojnásobná početní výhoda. Slovan dohrával v devíti, přesto urval všechny body. „Je pravda, že Karviná dlouho nevyhrála. I tak je to ale nepříjemný soupeř, proti kterému se vždycky hraje těžko,“ říká zkušený slovenský fotbalista.

Zlínští věří, že před vlastním publikem naváží na poslední výkony a zase se budou radovat. Podcenění protivníka prý nehrozí. „Na Karvinou se připravujeme stejně důkladně jako na každého jiného soupeře. Liga je vyrovnaná, každý může vyhrát každým,“ připomíná odchovanec Banské Bystrice, který počítá, že ševci budou muset v domácím prostředí tvořit a dobývat soupeřovu defenzivu. „Soupeř asi bude zalezlý a bude spoléhat na brejky. My musíme dát v první řadě pozor na to, abychom nedostali nějaký zbytečný gól,“ uvedl Hlinka.

DOSTALI ČTYŘI GÓLY

Defenziva ale Fastavu funguje. Ševci v šesti duelech inkasovali pouze čtyřikrát, brankář Dostál navíc proti Teplicím a v Opavě udržel čisté konto.

„Jsme rádi, že jsme konečně dvakrát po sobě uhráli vzadu nulu. Pro nás defenzivní hráče je to důležité, protože máme celkem dobrý útok. Věřím, že když to vzadu zavřeme, vždycky nějaký gól dáme,“ pronesl bývalý hráč Baníku, Dukly Praha, Trnavy či Skalice.

Zatímco v předcházejících angažmá nastupoval téměř výhradně na pozici šestky, nový kouč Zlína Csaplár při absenci stoperů posunul Hlinku ze středu zálohy do obranné řady, kde mu to rovněž náramně svědčí. Spolehlivý univerzál zatím nechyběl ani minutu, pro mužstvo je nesmírně platný. „Jasně, že mi záloha chybí. Ale zase v tomto rozestavení mám možnost se při některých situacích vysunout dopředu a zaútočit, takže si to chvílemi vykompenzuji,“ dodává s úsměvem.

Zda bude mít prostor útočit i proti Karviné, se uvidí už zítra.