Už před koncem zimní pauzy navíc padala i jména klubů jako Liverpool, Lipsko či West Ham, jehož spoluvlastníkem se stal v listopadu majitel Sparty Daniel Křetínský.

Sparta s Hložkem nadále počítá

Rodák z Ivančic se po lońském ročníku, kdy byl s bývalým slávistou Janem Kuchtou nejlepším střelcem ligy, sice relativně gólově zadrhl, přesto k patří k tomu nejzajímavějšímu, co je v české lize k mání. Za Spartu v podzimní části ligy Hložek sice nastřílel pouze pět branek, k tomu ale pracovitý talent přidal deset asistencí, což z něj dělá suverénně nejlepšího nahrávače ligy.

Jeho cenu renomovaný server Transfermarkt po posledních úpravách zvýšil o dva miliony – na devatenáct milionů euro (přibližně 477 milionů korun) a vedení letenského celku si moc dobře uvědomuje, že jeho cena v případě pevného zdraví bude jenom stoupat. „Říkám cíleně, že je Adam jasně nejlepší hráč v lize. Vím, že to s ním nic neudělá, protože je výborně nastavený,“ říká sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

„Adam ukazuje svou kvalitu, přednosti a dovednosti, které jsou stále výraznější. Všichni víme, že ta jeho cesta vede pravděpodobně do zahraničí, což nás trenéry asi úplně netěší. Na druhou stranu máme radost z toho, že nám Adam na jaře ještě pomůže,“ uvědomuje si trenér Vrba.

Největší přestup z Česka?

Pokud by se skutečně Hložkův přestup v budoucnosti realizoval, atakoval by tím sparťanský klenot nejdrazší přestup z české ligy, který drží Tomáš Souček odchodem ze Slavie do West Hamu. Sešívaní tehdy za přestup své opory získali do své kasy přibližně 600 milionů korun.

„Je mi dost jedno, co si jiní lidé myslí o jeho ceně. Nechceme o Adama přijít, jsme ochotni se o jeho případném odchodu bavit až v létě. Je jedno, kolik bude stát,“ stojí si za svým Rosický.

Právě sportovní ředitel přestoupil ze Sparty do německého Dortmundu, kde strávil úspěšných šest let fotbalové kariéry. Stejně jako u Rosického bude ale i u Hložka mimořádně záležet na správném výběru budoucího klubu. U takto perspektivních hráčů je totiž nejdůležitější prostorem pro růst co nejvíce minut na hřišti.