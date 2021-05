Celou sezonu se na hřiště nedostal. Ligu znal jen z tribuny. Až nyní, den po svých čtyřiadvacátých narozeninách, prožil brankář Štěpán Hrnčíř fotbalovou premiéru, když oblékl dres Pardubic v Českých Budějovicích.

Dynamo České Budějovice - FK Pardubice, Štěpán Hrnčíř | Foto: Deník / Dan Kubát

„Dozvěděl jsem se to v pátek na tréninku, když přišla zpráva, že Jirka Letáček nemůže nastoupit. Ze začátku jsem pocítil trochu nervozitu, ale v den zápasu už jsem do toho šel s čistou hlavou. Bral jsem to jako jiný zápas, třeba v ČFL za béčko. Šel jsem si to užít,“ uvedl Hrnčíř.