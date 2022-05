Mladý kouč převzal sestupem namočené Teplice po devátém kole a svou záchranářskou misi dotáhl do zdárného konce. „Když jsem do Teplic přišel, tak jsme se všichni modlili za baráž. Chvíli to dokonce vypadalo, že se z toho vymotáme. Nakonec se to ale nepovedlo,“ ohlížel se za sezonou.

Šéf Teplic: Když neseženeme peníze, budeme dál sázet na manažerskou šikovnost

Severočeši tak zahučeli do baráže. Tlak ovšem ustáli a Vlašimi své místo v lize nepřepustili. „Nikdo nechce hrát baráž. Sestup by znamenal tragédii, protože Teplice patří do ligy. Historií i zázemím… Ale nejde žít jen z historie, musíme se koukat do budoucna. Musí se posílit kádr, jinak nemůžeme myslet na vyšší cíle, pozice,“ upozornil Jarošík.

Jenže právě v tom je zádrhel. Místo posílení se Jarošíkovi rozpadá tým. Pět hráčů, kteří na Stínadlech hostovali včetně opor Tijaniho, Fortelného a Sejka, končí. A na odchodu jsou ale i další. „Končí osm hráčů, momentálně jsme minus dvanáct hráčů. Soustředili jsme se jen na baráž, nyní začnou jednání. Uvidíme, jak to dopadne,“ pokrčil rameny. „Důležité budou finance klubu, podle toho se bude řešit kádr. Teplice ale potřebují posílit.“

Baráž je pro lázeňský klub dostatečným varováním. „Přemýšlím nad příštím ročníkem, abychom nedopadli stejně… Vše začíná a končí penězi. Máme dlouhodobé signály od majitele, abychom si našli silného partnera nebo nového majitele. Teď ale nejsme v situaci, kdy koupíme tři čtyři nové hráče. Hodně hráčům končí smlouva, tak si řekneme s trenérem, s kým se budeme snažit obnovit smlouvu. Půjdeme cestou domluvy se Slavií, Spartou, aby do Teplic přišli šikovní hráči typu Fortelného a Sejka. O tyto hráče máme dál zájem, také o Tijaniho, ale uvidíme, jestli o ně kmenové kluby projeví zájem,“ řekl ředitel teplického klubu Rudolf Řepka.

Gebre Selassie: Za spory s Jarolímem jsem zpětně vděčný, Brémy byly jiný svět

Podobný osud jako Teplice potkal i Bohemians. Klokani ligu zachránili v baráži s trenérem Jaroslavem Veselým, který na jaře nahradil odvolaného Luďka Klusáčka.

„Dvojzápas s Opavou bylo to nejtěžší, co jsem zažil v pozici trenéra. Doufám, že už nikdy nebudu muset absolvovat takové zápasy,“ oddechl si Veselý. „Jsem rád, že jsme Bohemku zachránili, nebyla to otázka trenéra, ale celého klubu. V kontextu obou zápasů jsme se zachránili zaslouženě.“

Opavští, kteří usilovali o návrat mezi elitu, se prvoligovému soupeři herně vyrovnali, ale rozhodly jiné atributy. „Herně rozdíl mezi první a druhou ligou není. Kvalita a zkušenost, produktivita, to je ten největší rozdíl,“ uznal zklamaný trenér Slezanů Roman West.