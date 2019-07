„Myslím si, že zápasu by více slušelo 2:2. Bohužel jsme prohráli a odjíždíme bez bodu,“ smutní Hoftych.

Mužstvo na bývalý tým pečlivě připravoval, nakonec Severočeši těžkou šichtu na Moravě nezvládli. Hosté v Baťově městě prohospodařili hlavně v první půli, kdy jejich výkon nebyl dobrý.

„Věděli jsme, že se Zlínu v posledních zápasech nedařilo. Nedal žádný gól, nezískal ani bod. Ovšem také, že je velmi nepříjemný a důrazný soupeř. Hlavně proto jsme předpokládali, že to bude jízda, boj od první minuty, což se potvrdilo,“ prohlásil Hoftych.

Liberečtí fotbalisté první poločas nezvládli a nebýt nepřesné Poznarovy koncovky, mohli jít do šatny o přestávce s výraznější ztrátou. „Třicet minut prvního poločasu jsme rozhodně nepředváděli hru, která by byla podle mého gusta. Všude jsme byli pozdě, vpředu jsme nedokázali podržet balon. Postupně jsme se však do hry dostávali. měli dvě slušné střely a byli nebezpeční,“ uvedl kouč Slovanu.

Natěšený Malina

Hostům pomohl až příchod Malinského, který na pravé straně hýřil pohybem a aktivitou. I díky střídajícímu hráči, který připravil Potočnému vyrovnávací gól, Liberec živil šanci na obrat v zápase. „Malina dlouho marodil, ale byl natěšený a my jsme vsadili na to, že má kvalitu, kterou mužstvu dodá,“ vysvětlil poločasovou změnu Hoftych.

I když ale Severočeši výsledek srovnali, vzápětí podruhé inkasovali a na vyrovnání ani přes zvýšené úsilí nedosáhli. „Je to škoda. Ve druhém poločasu jsme byli lepším mužstvem. Dobře jsme kombinovali. Bohužel po vyrovnání na 1:1 jsme rychle inkasovali. Nedokázali jsme na branku odpovědět, přestože jsme měli několik dobrých brejků. Škoda, druhý poločas jsme měli na to, abychom nějaké body uhráli," je přesvědčený Hoftych, který litoval hlavně neproměněných slibných příležitostí dalšího náhradníka Peška. „V koncovce nám pořád schází kvalita,“ cítí.

Hořký návrat

Na rozdíl od svých svěřenců se ale po utkání ve Zlíně nevymlouval na několik sporných verdiktů rozhodčího Klímy. Hostům se nelíbilo potrestání beka Mikuly či zákrok na Malinského, po kterém se dožadovali odpískání penalty. „Nebudu to hodnotit, lepší výsledek jsme si mohli uhrát sami. Šance jsme na to měli,“ říká Hoftych.

Návrat do známého prostředí mu tak trochu zhořkl. „Ale pořád to tady mám rád. Vždyť jsem ve Zlíně strávil šestnáct let. Rozptylovat jsem se nenechal. Jsem součástí týmu. Snažil jsem se udělat maximum, abychom vyhráli. Bohužel se nám to nepovedlo,“ dodal smutně.