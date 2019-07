Bude to pro něj pikantní zápas, třeskutá bitva. Liberecký trenér Pavel Hoftych se vrací na Letnou, kde prožil podstatnou část kariéry jako hráč i trenér. V sobotu se však dvaapadesátiletý kouč postaví na střídačku hostů a povede Slovan do důležitý bitvy proti kamarádům ze Zlína.

Pavel Hoftych | Foto: Jaroslav Appeltauer

„Na pětadevadesát minut na všechny zapomenu. Bude to pro mě válka, při které budu stát na druhé straně,“ připomíná Pavel Hoftych. Do známého prostředí se i přesto těší. Zase uvidí známé tváře, pozdraví kamarády. Třeba si dá i štamprli slivovice. Ale jak rozhodčí Klíma foukne do píšťalky, city půjdou stranou. Hoftych nejede do Zlína na výlet, ale pro body, o které se bude v rámci třetího kola FORTUNA:LIGY hrát.