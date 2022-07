Jste jeden z prvních fotbalových členů charitativního projektu Saves Help. Co to pro vás znamená?

Znamená to pro mě hodně, protože mám k podobným projektům blízko. Jsem toho názoru, že sportovci v našem postavení by měli pomáhat lidem a využívat toho, že nás lidé znají a můžeme oslovit širší spektrum lidí, abychom mohli pomáhat. Jsem rád, že jsem součástí. Oslovili mě s tím, že by něco takové mělo začít. Vnímal jsem, že už je něco podobného v hokejové sekci, takže jsem věděl, o co jde. Jsem rád, že mě oslovili a že jsem součástí projektu. Je to super. Spojuje to velkou komunitu lidí a sportovců a na druhé straně to pomáhá lidem. Je to potřeba. Jsem rád, že něco takové funguje a jsem součástí.

Za jeden zákrok budete platit 80 korun. Na kolik byste vy ocenil svoje zákroky?

Už minulou sezonu zákroků máme oceněnou. Já jich bohužel neměl tolik jako jiní brankáři, kteří odchytali víc zápasů než já. Já ale věřím, že zákroků bude přibývat. Ocenění svých zákroků nechám na jiných.

Jak se těšíte na další sezonu ve Spartě?

Těším se velmi, těší se celé mužstvo. Za pár dnů nám to začíná. Už aby to bylo.

Hodně se napsalo o příchodu trenéra Priskeho. Co se s jeho příchodem změnilo v přípravě brankářů?

S příchodem nového trenéra se toho všude změní hodně. Každý trenér má zažité nějaké svoje věci, které do mužstva vštěpuje. Je to vidět už na zápasech, které jsme odehráli. Mužstvo pracuje velmi dobře a rychle se adaptovalo na věci, které po nás chce. Věřím, že si to přeneseme do ostrých zápasů. Co se týče nás brankářů, tak jsou tam věci, které po nás trenér vyžaduje. Zůstane to v komunikaci mezi trenérem a brankáři. Jeho rukopis byl viditelný už v přípravných zápasech. Mužstvo jako takové pracuje velmi dobře a zvyklo si na to, co po nás chce. S každým zápasem bude mužstvo růst.

Jsou tréninky brankářů náročnější?

To si upřímně nemyslím. Je to možná otázka i na další mé kolegy. Tréninky jsou tak náročné, jak mají být. Přizpůsobují se danému režimu, jaký trénink bude následovat. Co se týče tréninků s mužstvem, tak mě osobně velmi baví. Jsem hodně zapojovaní do her a dalších věcí. To je něco, co mě velmi baví. Neříkám, že předtím mě tréninky nebavily, ale teď mě baví ještě víc. Zatím si to dost užívám. Věřím, že to tak bude pokračovat i dál.

Říkal jste, že v minulé sezoně jste neměl tolik zákroků. Jako jednička Sparty už byste jich mohl mít více, ne?

Jestli si myslíte, že budu jednička Sparty, tak mě to těší. Rozhodnutí trenéra, kdo bude jednička, je ale na něm a realizačním týmu. Já se do takových vyjádření vůbec pouštět nechci. Je to na tom, jak my brankáři budeme pracovat na trénincích a v zápasech. Když důvěru dostanu, budu za to velmi rád a pak už to bude jen na mně, jak dlouho se v bráně udržím. Věřím, že zákroků bude víc než v minulé sezoně, a udělám všechno pro to, aby jich bylo víc.

Určitě by to byla čest, ale i závazek, ne?

Čest by to byla určitě. Zavazující je to natolik, nakolik si to člověk připustí. Není to jednoduchá pozice, ale která jednička ve světe to má jednoduché? Je to něco, co má člověk v hlavě, ale musí to vytěsňovat, aby byl soustředěný na výkony a aby mu to moc nesvazovalo ruce a nohy. Je to něco, co si člověk uvědomuje, ale musí s tím počítat, když je v takovém velkoklubu jako Sparta. Určitě by to byla čest, ale zatím si to nepouštím do hlavy.

Hodně může vždycky napovědět generálka, kterou jste odchytal vy. Je to velká nápověda směrem k pozici jedničky?

To je asi otázka na hlavního trenéra. Nápověda to může být, ale známe sport. Může se to změnit ze dne na den. Člověk nikdy neví, co se může stát na dalším tréninku, jak se trenér rozhodne před zápasem. Může reagovat na systém, může reagovat na soupeře. Doufám, že mi vydrží zdraví, ale v generálce to bylo takhle a v dalších zápasech to může být jinak. Nehledal bych v tom základní sestavu. Uvidíme, jak se trenér rozhodne. Jestli to bude jako v generálce, tak mě to bude těšit a udělám všechno pro to, abychom byli úspěšní.

Trenéři vám tedy ještě neřekli, kdo bude jednička?

Tyhle věci by měly zůstat v kabině. V mé pozici by nebylo vhodné, abych o takových věcech mluvil. Nebylo by to vhodné ani před nadcházejícím soupeřem, abychom mu neodkrývali, kdo bude chytat. Jsou věci, které mají zůstat interní a do poslední chvíle nevyřčené.

Vás čeká v předkole Evropské konferenční ligy norský Viking FK, který už bude rozehraný. To bude docela ostrý start, že?

Může to pro nás být výhoda, protože můžeme vědět, v jakém složení budou hrát a jakým fotbalem se prezentují. Na druhou stranu jsme v plné přípravě a hráli jsme dobré zápasy. Je to ostrý start, ale co je pro fotbalistu lepší než hrát takové zápasy. Musíme být co nejlépe připravení. Věřím v sílu mužstva a v to, že jsme odmakali dobrou přípravu a budeme na ně co nejlépe připravení.

