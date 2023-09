Fotbalová Sparta i Slavia napsaly během své dlouhé historie řadu příběhů v domácích i v evropských soutěžích. Do boje na mezinárodním poli vstoupí oba kluby opět ve čtvrtek, kdy odehrají první skupinové zápasy v rámci Evropské ligy. Jaké historicky úspěšné vstupy do skupinové fáze za sebou oba kluby mají a kdy naopak odstartovaly propadákem?

Erich Brabec. | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Fotbalová Sparta se nemusí ohlížet příliš do minulosti, na tři roky starou zkušenost by ale nejradši zapomněla. Pražané tehdy načali skupinovou fázi Evropské ligy domácím zápasem s francouzským Lille. Už ve 23. minutě dostal červenou kartu Ladislav Krejčí mladší, na straně domácích se trefil jen Bořek Dočkal a Sparta musela kousat porážku 1:4.

Místo zlepšení navíc přišla studená sprcha a třígólová porážka i ve druhém zápase skupiny. Sparta pod vedením trenéra Václava Kotala tehdy podlehla milánskému AC 0:3. I když pak přišla dvě vysoká vítězství 4:1 nad Celticem, nedokázali už Letenští vybojovat postup ze skupiny, protože francouzskému i italskému soupeři podlehli i v odvetě.

Letenští ale obecně nezažívají příliš vydařené vstupy do skupin evropských pohárů. Naposledy zvítězili v prvním zápase této fáze v září 2010! Tehdy na domácím stadionu přetlačili ve vyrovnané bitvě Palermo 3:2, když se prosadili Bony Wilfried, Jiří Kladrubský a Václav Kadlec.

Dobrý start navíc Spartě zajistil postup ze skupiny do další fáze. Pražský klub sice podlehl CSKA Moskva, následně s ním ale remizoval stejně jako s Lausanne a Palermem. Ve Švýcarsku sparťané zvítězili a zajistili si postup do další části, v níž nestačili na Liverpool po domácí remíze 0:0 a venkovní porážce 0:1.

David Pavelka (v červeném) měl s Jonatanem Davidem spoustu práce. Přestože se sniper Lille neprosadil, mohl se po zápase smát on. Francouzský celek na Letné vyhrál 4:1.Zdroj: ČTK

„Mám na to smíšené vzpomínky. Začali jsme výhrou, ale místo abychom pak doma vyhráli s Lausanne, tak jsme hráli 3:3. S CSKA jsme hráli v prosinci snad v mínus 15 stupních. Vyvrcholilo to tím, že jsme postoupili a na jaře jsme hráli na Liverpoolu. Dle mého soudu to bylo úspěšné. Neúspěšné to bylo v tom, že jsme se předtím neprobojovali do Ligy mistrů,“ vzpomíná někdejší obránce Sparty Erich Brabec.

„Je důležité dobře do skupiny vstoupit. V lize máte další kola, ale tady už jich je jenom pět. Když se nepovede to první, tak se šance na úspěch snižuje. Věřím, že Sparta první krok zvládne a bude bojovat o postup do jarní fáze Evropské ligy. Domnívám se, že by měla postoupit,“ míní Brabec.

Pražská Slavia si v posledních letech vede na evropském poli dobře a jistě by ráda napodobila vstup do skupinové fáze Evropské konferenční ligy z před dvěma lety, kdy si doma poradila s Unionem Berlín. Skóre tehdy otevřel Alexander Bah, vedení vrátil sešívaným Jan Kuchta a na konečných 3:1 zvýšil Ivan Schranz.

Slavia sice následně podlehla nizozemskému Feyenoordu a izraelskému Maccabi Haifa, jenže Maccabi v odvetě porazila, proti Feyenoordu zapsala remízu jako proti Unionu a postoupila dál. Až ve čtvrtfinále se tehdy sešívaní znovu setkali s nizozemským celkem z Rotterdamu, s nímž uhráli výsledky 1:3 a 3:3, které na postup dál nestačily.

Hořké vzpomínky má i Slavia

Naopak výsledkově nepodařený vstup do skupiny Evropské ligy prožil klub z Vršovic v roce 2009. Tehdy odstartoval porážkou 0:2 na půdě Janova a navázal domácí vysokou prohrou 1:5 s francouzským Lille. Následně přišlo zlepšení, jenže dvě remízy s Valencií a jedna s Janovem na postup nestačily. V posledním duelu Slavia prohrála podruhé s Lille a se soutěží se rozloučila.

„Týmy, které jsme tehdy měli ve skupině, byly o něco kvalitnější než my, i když jsme na domácí scéně měli nadstandardní tým. Některé zápasy nám výsledkově nevyšly, ale herně to bylo super. Doma s Janovem i s Valencií jsme remizovali, hráli jsme dobré zápasy i venku, ale výsledkově to nevyšlo. Nějaké body jsme uhráli, ale bylo to bez výhry,“ ohlíží se za tehdejším působením v Evropské lize Peter Grajciar, podle něhož mají letos sešívaní dobrou šanci na postup.

„Šance na postup Slavia má. Každý rok potvrzuje svoji kvalitu a já osobně si přeju, aby postoupila ze skupiny a šla co nejdál. To platí ale o každém českém týmu, i když to může znít jako klišé. Zvedá se tím koeficient českého fotbalu a to všichni potřebujeme,“ říká někdejší slovenský reprezentant.

Slavia vstoupí do skupinové fáze Evropské ligy ve čtvrtek v 18:45 na půdě Servette Ženeva. Sparta pak vyběhne ke svému zápasu od 21 hodin doma a jejím soupeřem bude kyperský Aris Limassol. Odstartují české kluby výhrou?