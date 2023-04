Zažil mistrovskou éru Sparty. Horst Siegl slavil na Letné jedenáct ligových titulů. Posledních devět let ale zeje klubová vitrína s trofejemi prázdnotou. Legendární útočník doufá, že letos fotbalisté Sparty ukončí černé období a vrátí pražského giganta zpátky na tuzemský trůn.

Horst Siegl | Foto: Deník/Vladislav Lukáš

„Po podzimu tomu skoro nikdo nevěřil a teď je ta šance na titul obrovská. Byla by škoda, kdyby to Sparta nevyužila. Má na to,“ řekla klubová ikona Horst Siegl v rozhovoru pro Deník.

Jak jste si užil elektrizující derby, ve kterém Sparta urvala remízu 3:3?

Jsem rád, že jsem se šel podívat. Byl to zajímavý zápas, měl všechno. Někdo to přirovnával k anglické lize, tak to zase ne, ale po dlouhé době to bylo derby, na které se dalo koukat. Skvělá kulisa, emoce, zvraty. Nakonec jsou všichni spokojení. Slavia úplně ne, ale před zápasem by bod asi brala. Sparta hrála dobře, zvládla to i za nepříznivého stavu 0:2 a udělala bod, který potřebovala.

Šílené derby. Po šestigólové přestřelce lize pořád vládne Sparta

Sparťané měli v derby jedinečnou šanci odříznout Slavii a utéct jí na pět bodů. Mohlo je to spíš svazovat?

Všechno jim hrálo do karet. I když je derby specifický, byli teď favoritem. Kdyby to zvládli, mohli pak hrát uvolněněji. Ale nikde není psáno, že Bohemka, Slovácko a Olomouc nemůžou ty první tři silné týmy obrat o body. Pořád ještě zbývá dost zápasů. Pro Spartu je důležité, aby po základní části skončila první a klíčové zápasy v nadstavbě hrála doma. To je velká výhoda. O to stejné se ale snaží i Slavia.

Sparta nebyla v derby tak suverénní jako v ostatních jarních zápasech, ale to se dalo čekat, viďte?

Nastoupily dva týmy, které byly na sebe dobře připravené. Kdyby Kuchta proměnil první velkou šanci a Sparta by vedla, bylo by to pro ni jednodušší. Sparta ukázala svoji sílu, ale Slavia se toho zhostila i s oslabeným kádrem dobře, taky hrála pěkný fotbal. Nelíbilo se mi střídání Laciho a Højera v závěru, ale nakonec padl po centru Højera vyrovnávací gól, takže střídání se vyplatilo (úsměv).

Zdroj: Youtube

Mistrovská Plzeň zase ztratila. Smrsknul se hon za titulem mezi Spartu a Slavii?

Věřil jsem, že by remíza v derby mohla být impulzem pro Plzeň. Kdyby v Ostravě vyhrála, mohla se přiblížit, ale je vidět, že se trápí. Její hra není tak špatná, ale chybí pohoda v koncovce. Porážkou v Ostravě si to hodně zkomplikovala. Ještě jede na Spartu, takže bych ji neodepisoval. O titulu se ale nejspíš rozhodne už jen mezi Spartou a Slavií.

Věříte, že Sparta bude po letech strádání konečně zase mistrovská?

Já v to doufám (úsměv). Těch devět let je strašně moc, ve Spartě se vyměnilo tolik hráčů a trenérů… Fanoušci by si ten titul už zasloužili. Po podzimu tomu skoro nikdo nevěřil a teď je ta šance obrovská. Byla by škoda, kdyby to Sparta nevyužila. Má na to, aby to zvládla. Tým je v dobrém rozpoložení, všechno mají ve svých rukou.

Trpišovský zůstane ve Slavii další tři roky. S týmem se dohodl na prodloužení

Když klub v létě přivedl dalšího zahraničního trenéra, mnoho sparťanů se chytalo za hlavu. Teď se ukazuje, že sázka na Briana Priskeho se vyplatila, stejně jako výběr zahraničních posil.

Trenér je jedna věc, určuje taktiku a řídí proces. Hodně ale Spartě pomohl příchod Kairinena, který dal hře řád, myšlenku a klid na balonu. Některé zápasy na podzim nezvládli, teď je vidět, že si věří. Ví, co chtějí hrát, není náhoda, že dávají hodně gólů a málo inkasují. Tým je dobře poskládaný. Na všech postech jsou typologicky dobře vybraní hráči. Vrátil se Krejčí, který je vítězný typ, Sørensen má zase zkušenosti. Zlepšení přišlo i díky formě jednotlivců, navíc důležitým hráčům, jako je Kuchta a Čvančara, slouží zdraví. Sestava se teď ustálila, to prospělo sehranosti týmu.