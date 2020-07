Hostování ho nadchlo. Teď se chce Juliš ukázat své Spartě

Během podzimní části nastupoval fotbalový útočník Lukáš Juliš za rezervní tým Sparty a v ČFL nasázel do sítí soupeřů jedenáct gólů. V tomto ohledu nikdo nebyl lepší. Ale proto, že v nabitém kádru áčka bylo těžké se prosadit, poslal ho klub na jaro hostovat do Olomouce. A pětadvacetiletý kanonýr na Hané všechny nadchl. Připsal si osm gólů a byl jedním z nejlepších střelců druhé poloviny sezony. Teď je zpět a plný odhodlání ukázat, že do sparťanského áčka patří.

Sparta - Krasnodar: Oslava v podání Bořka Dočkala a Lukáše Juliše po gólu | Foto: ČTK/Michal Kamaryt