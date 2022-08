Adolf Šádek a spol. dotáhli do konce příchod Václava Jemelky ze Sigmy. O reprezentačního obránce, který svými výkony zaujal mimo jiné při posledním reprezentačním srazu v duelech proti Portugalsku a Španělsku, stála Viktoria delší dobu. Jednání probíhala od začátku přípravy a do kanceláře Ladislava Mináře přišlo vícero nabídek.

„My i Plzeň jsme měli svoji představu. Nakonec jsme se ale dohodli tak, aby byly spokojeny všechny strany. Z Vaška jsem v poslední době cítil, že v hlavě nemá nic jiného, než myšlenky na odchod,“ potvrdil pro klubový web sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Ta poslední už byla úspěšná a ve čtvrtek kolem oběda došla Plzeň se Sigmou ke společnému výsledku.

„Vašek je velmi zkušený hráč, který je členem národního týmu a má za sebou i zahraniční angažmá. Není tajemstvím, že jsme o jeho služby delší dobu stáli a jsem rád, že se nyní vše podařilo uzavřít a můžeme s ním počítat již pro nadcházející zápasy, kdy nás kromě ligy čeká i boj o Ligu mistrů,“ uvedl generální ředitel Viktorie Adolf Šádek pro klubový web Plzně.

„Vaškovým velkým přáním bylo, aby k transferu došlo. Je mu sedmadvacet let a chtěl se posunout někam dál. Nabídku Plzně cítil jako velkou příležitost. Je tam vidina možné účasti v Lize mistrů, může mít blíže k reprezentaci. Každým dalším rokem by pro něj přestup do většího klubu, případně do zahraničí byl složitější, protože věk se nedá zastavit,“ okomentoval přestup Jemelky sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Vysněný přestup a nová výzva

„Přestup jsem si moc přál. Cítil jsem, že již potřebuji změnu. Ale neodchází se mi lehko. Byl jsem v Sigmě dlouho a pocity mám teď smíšené. Na jednu stranu jsem hodně šťastný, na stranu druhou cítím, že jedna etapa končí. Děkuji Sigmě za vše, že jsem zde mohl vstoupit do velkého fotbalu, že jsem si tady zahrál poháry. Jen škoda, že jsme v nich nebyli více. Také bych chtěl poděkovat vedení, že přestup umožnili, jednání určitě nebyla jednoduchá,“ uvedl Václav Jemelka.

Nyní už se mu bude soustředit lépe. A bude to pro něj hektické. Musí se rychle sžít s novými spoluhráči. V sobotu čeká Plzeň ligové utkání s Hradcem Králové a už ve středu pak veledůležité střetnutí o účast v základní skupině Ligy mistrů na půdě Karabachu, kde klíčový dvojzápas odstartuje.

Jemelka jednou nohou v Plzni: Čekám. Vypadá to a pak se nedohodnou. Je to těžké

„Jdu za novou výzvou. Doufám, že mi pomůže v kariéře. Věřím, že to pro mě bude posun. Bude to pro mě velká výzva, byť si uvědomuji, že jednoduché to nebude. Sigmě přeji úspěch. Kabina je tady teď skvělá. Přeji, ať se klukům daří. Bylo by super, kdyby se jim povedla šestka a třeba se i zabojovalo o poháry. Myslím, že by si poháry Sigma zasloužila. Přilákalo by to určitě diváky, kteří jsou zde náročnější,“ dodal na rozloučenou Jemelka.

A jak novou posilu vidí trenér Plzně Michal Bílek? „Jde o levonohého stopera, který je pevný v soubojích, je to velký bojovník, a navíc má kvalitní rozehrávku. Kromě pozice stopera může alternovat i na kraji obrany.“

V Sigmě strávil téměř deset let

V Sigmě Olomouc působil rodák z Uničova od roku 2013, kdy odešel k modrým do mládežnické kategorie. Postupně se přes béčko vypracoval až v oporu ligového áčka. Za to odehrál celkem 144 mistrovských duelů (121 ligových), v nichž zaznamenal 8 branek. V nejvyšší soutěži debutoval za áčko Sigmy 30. července 2017 v duelu proti Mladé Boleslavi.

Na roční hostování si pak odskočil do belgického celku OH Leuven. Nyní tak pro něj půjde o teprve třetí klub v profesionální kariéře.