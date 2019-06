Potvrdily se tak informace Deníku, který o jeho odchodu informoval už v úterý (článek ZDE). Fotbalový kanonýr se vrací do známého prostředí, neboť v Boleslavi už působil v sezoně 2014/15, kdy ve městě automobilů hostoval z Plzně.

Do Boleslavi přichází s vizitkou střelce, za Karvinou v uplynulém ročníku nastřílel 13 gólů a pomohl klubu k záchraně mezi elitou. Během dvou a půl let svého angažmá ve Slezsku nastřílel Wágner 25 ligových branek a s takovým tempem má nakročeno do Klubu ligových kanonýrů. V nejvyšší soutěži dal už 72 gólů.

„Angažmá v Karviné musím hodnotit jako povedené. Lidé chodili na nový stadion a chodí stále. Nastřílel jsem tady i dost gólů. Teď ale nastal čas se rozloučit. Vztah k regionu mi určitě zůstane, zažili jsme s fanoušky dobré momenty, našel jsem si tady i přítelkyni, takže vždy se budu rád vracet,“ prohlásil Wágner na klubovém webu.

Potká se s "Bůďou"

V novém klubu se potká s Lukášem Budínským, který za trenérem Jozefem Weberem odešel už dříve (Deník informoval ZDE). I Budínský zanechal v Karviné nesmazatelnou stopu, hrál zde dokonce pět let. „Je to docela slušná část kariéry a na Karvinou budu vzpomínat v dobrém. Vykopali jsme tady postup, otevřel se nově zrekonstruovaný stadion a udrželi jsme v Karviné ligu. Angažmá můžu považovat za úspěšné, nejvyšší soutěž mi tady hodně dala,“ uznal Budínský, který za Karvinou nastřílel 43 gólů (24 v první lize)!

Vedení MFK závěrem oběma hráčům poděkovalo za odvedené služby. „Oběma děkujeme za perfektně odvedenou práci. Byli klíčovými postavami našeho týmu, jejich statistiky mluví jasnou řečí. Lukášovi i Tomášovi přejeme hodně štěstí a zdraví v další kariéře,“ prohlásil sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Fanoušci MFK to na sociálních sítích cítí podobně, k oběma hráčům si vypracovali vztah a přejí jim v novém působišti hodně úspěchů.