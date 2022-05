Holeš ovládl anketu v sezoně, v níž Slavia marně útočila na čtvrtý titul po sobě a skončila na druhém místě tabulky. Český reprezentant nastoupil v tomto ročníku nejvyšší soutěže do 26 duelů s bilancí dvou branek a jedné asistence, jeho pozice je ale spíše defenzivnější.

Holeš vyniká velkou univerzálností, během tohoto ročníku nastoupil i na pozici stopera a v minulosti hrával také pravého obránce. Na první místo ho zařadilo 24 hlasujících. Zástupce Slavie v anketě zvítězil počtvrté za sebou, v předešlé sezoně byl hráčem ligy zvolen záložník Lukáš Provod.

Beauguel. Gólový hrdina šampionů se loučí. Zlákat ho může jen Liga mistrů

"Překvapilo mě to. Jednak samozřejmě nemáme titul a také nejsem zase tak výrazný na hřišti. Nemám tuhle sezonu třeba taková čísla, góly a asistence, jako jsem měl minulou sezonu. Ta cena by se mi jednoznačně přebírala daleko líp, kdybychom měli titul. Takhle je to takové hořčejší. Určitě bych to za titul vyměnil," řekl Holeš v on-line rozhovoru.

"Umístit se jako nejlepší mezi takovými hráči, kteří u nás běhají po trávnících, toho si nesmírně vážím. Zvlášť když je to hodnocení trenérů a kapitánů, kteří v tom fotbale jsou a hráli ho. Bez spoluhráčů a trenérů bych nic takového nedosáhl. Trenéři ze mě pořád ždímají maximum, udělali ze mě hráče sezony," doplnil.

Hráčem sezony 2021/2022 se stal Tomáš Holeš ze @slaviaofficial ?



Na druhém místě se umístil Adam Hložek a třetí pozici v anketě obsadil Jindřich Staněk. pic.twitter.com/CWsYv4yRjo — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) May 15, 2022

Do elitní trojice se nečekaně nedostal plzeňský útočník Jean-David Beauguel, který je kolo před koncem soutěže s 18 góly nejlepším střelcem ligy a s 22 body také aktuálně nejproduktivnějším hráčem. Francouzský střelec skončil na čtvrtém místě.

Holeš triumfoval s výrazným náskokem 31 bodů před Hložkem. Sparťanský ofenzivní univerzál drží s 13 gólovými asistencemi pozici nejlepšího nahrávače ligové sezony. Devatenáctiletý český reprezentant navrch přidal osm branek a v tabulce produktivity je o bod za Beauguelem.

Až na třetí příčce se umístil nejlepší zástupce nového mistra. Staněk byl jednou z hlavních opor Plzně na cestě k překvapivému titulu. Šestadvacetiletý gólman má na kontě 14 vychytaných nul, což je s přehledem nejvíce v ročníku. Plzeň navíc disponuje s 21 inkasovanými góly nejlepší defenzivou.

Sedm důvodů, proč slaví Plzeň. Faktor Bílek, obrana i kanonýr. A vyčichlá Slavia

Kouč Bílek s Viktorií nečekaně předčil pražské favority Slavii a Spartu a Západočechy dovedl k prvnímu titulu po čtyřech letech a celkově šestému v historii klubu. Sedmapadesátiletý bývalý trenér české reprezentace dostal 127 bodů a o 34 bodů porazil Miroslava Koubka, jenž s nováčkem soutěže Hradcem Králové obsadil šesté místo v tabulce. Až třetí tentokrát skončil vítěz minulých tří ročníků ankety Jindřich Trpišovský ze Slavie.

"Mám hlavně obrovskou radost, že jsme získali titul. Jestli sám vyhraju nějakou anketu, to pro mě v uvozovkách není tak důležité. Je to samozřejmě příjemné, ale důležitější pro mě bude vždy tým," řekl Bílek.

Žádný Hapal! Baník povede Pavel Vrba. Nebylo nad čím přemýšlet, řekl

Osobností sezony byl zvolen čtyřicetiletý záložník Marek Matějovský z Mladé Boleslavi. Nejlepším cizincem se stal Beauguel, objevem roku pak slávistický bek David Jurásek. V hlasování fanoušků v anketách hráč utkání triumfoval Hložek.

V doprovodných anketách na jednotlivých postech, které byly vyhlášeny už v pátek, kralovali slávističtí a plzeňští hráči. Mezi brankáři zvítězil Staněk, nejlepším útočníkem byl zvolen Beauguel, záložníkem Holeš a obráncem jeho spoluhráč z Edenu Alexander Bah.

V anketě hlasuje 32 trenérů a kapitánů ze všech celků první a druhé ligy a stejný počet novinářů.