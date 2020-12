V desáté a šestnácté minutě pokořil Zbrojovku hostující útočník Patrik Brandner, a nasměroval Dynamo ke třem bodům. „Jak je v našich domácích zápasech obvyklé, zase jsme to nezvládli, ale jen vlastní vinou. Nemám vysvětlení pro náš začátek. Musíme si to s hráči vyříkat. Chtěli jsme hrát vysoko, napadat, být v úvodu aktivní, místo toho tam byla dezorganizace,“ hlesl brněnský trenér Miloslav Machálek.

Při prvním gólu České Budějovice zužitkovaly napadání a Brandner si počínal chladnokrevně, když obhodil gólmana Jiřího Flodera. „Zbytečně jsem zazmatkoval, mohl jsem uhrát balon líp. Dal jsem ho hlavou, nevěděl jsem, kdo je kolem mě,“ kál se brněnský kapitán Pavel Dreksa.

O šest minut později hostující útočník Brandner dorazil do branky míč, který se odrazil od tyče po střele Micka Van Burena. Brněnští fotbalisté byli jako opaření. „Budějovice byly v prvním poločase asi nejlepší soupeř, kterého jsme potkali za poslední čtyři kola, v nichž jsem hrál. Perfektně se na nás připravily a hrály velmi dobře,“ podotkl Dreksa.

Brandner vstřelil podruhé v sezoně v utkání dva góly. Poprvé se mu to povedlo před třemi týdny při nečekané výhře 4:2 na Spartě. „Nepociťuji na sobě žádnou změnu. Jsem rád, že mi to tam padá, daří se nám v zápasech a děláme body,“ uvedl po utkání českobudějovický forvard.

Zbrojovka se probrala až po půlhodině, do té doby nestíhala. „Vstup do utkání byl z naší strany polovičatý, nezodpovědný, vůbec jsme nehráli, co jsme chtěli, byl tam chaos. Vypadá to, že začínáme hrát, až když prohráváme, ale někdy bývá pozdě. Hodí se rčení: pozdě bycha honit. Pro mě je to velké zklamání, nespokojenost, jsem hodně naštvaný na to, co jsme předvedli,“ zlobil se kouč Machálek.

Zbrojovka Brno - Dynamo České Budějovice 1:3 (0:2)

Branky: 53. Růsek - 10. a 16. Brandner, 90.+2 Čavoš. Rozhodčí: Lerch - Mikeska, Dresler. ŽK: Gajič, Štepanovský, Vintr - Talověrov, Javorek. Bez diváků.

Brno: Floder - Moravec, Dreksa, Gajič (32. Šural), Kotula (84. Hladík) - Pachlopník, Sedlák, Čermák, Štepanovský (32. Šumbera) - Růsek, Přichystal (59. Vintr). Trenér: Machálek.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Javorek - Van Buren, Valenta (70. Matějka), Mészáros (81. Mršič) - Brandner (85. Havel). Trenér: Horejš.

Domácím pomohla až dvě střídání, když naskočili do hry Šimon Šumbera s Jakubem Šuralem místo Petera Štepanovského a Zorana Gajiče, kteří v té chvíli už měli žluté karty.

Za zlepšený výkon se Zbrojovka dočkala odměny v 53. minutě, když Dreksa odcentroval a Antonín Růsek hlavou snížil na 1:2.

Jihomoravané mohli ještě vyrovnat, jenže s pokusem Ondřeje Pachlopníka si poradil hostující gólman Jaroslav Drobný, stejně jako zneškodnil střelu Růska. „Myslím, že druhý poločas byl z naší strany slušný, dali jsme balon dolů, měli jsme větší nabídku i pohyb. Budějovice jsme dostali až pod enormní tlak, byly totálně v zámku, ale naše produktivita je žalostná. Šancí a závarů jsme měli dost, abychom srovnali, možná i výsledek otočili,“ prohlásil Růsek.

Místo vyrovnání přišel třetí gól Dynama, když se v nastavení z brejku prosadil kapitán Patrik Čavoš. „Někteří si řekli o to, aby příště nehráli,“ pravil Machálek a okomentoval také výkon gólmana Flodera. „Myslím, že Jirka nám mohl pomoct víc,“ podotkl.

Brno tak ani na šestý pokus po návratu do FORTUNA:LIGY doma nezvítězilo, promarnilo možnost opustit sestupové pásmo a je stále šestnácté. Přitom před týdnem přivezlo bod za remízu 1:1 ze hřiště mistrovské Slavie. „Tohle zásadně rozhoduje. Sráží nás, že nejsme doma schopní potvrdit venkovní zápasy, kdy na hřištích těžkých soupeřů získáme aspoň bod. V tabulce pravdy se neskutečně propadáme, protože doma jsme velice neúspěšní. To je příčina, proč se topíme v závěru tabulky,“ pronesl Machálek.

V sobotu od čtyř hodin odpoledne si jeho svěřenci pokusí napravit reputaci na hřišti dalšího nováčka Pardubic. „Připadá mi, že hráči si pohrávají s osudy mnoha lidí v tomto klubu i se svými osudy. Liga se nedá hrát tak, jak jsme předváděli úvodních dvacet minut,“ upozornil Machálek.

Naopak Jihočeši počtvrté za sebou neprohráli a i v pátém utkání letošní sezony si udrželi venkovní neporazitelnost. V neúplné tabulce poskočili na jedenáctou příčku. „Jsem rád, že jsme dokázali výsledkově a hlavně herně v prvním poločase navázat na předchozí výkony. Ani předtím jsme nehráli špatně, ale nedávali jsme góly. V Brně jsme vyhráli, protože jsme dali tři. Fotbal je o gólech a první půli jsme byli velice produktivní. Věřím, že na to navážeme v domácím utkání a chceme dál s pokorou pokračovat v nastoupené cestě,“ sdělil českobudějovický trenér David Horejš.