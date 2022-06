Hradec znovu chystá prodej fotbalového FC, klub ale nechá nejdříve ocenit

Město Hradec Králové hodlá vypsat soutěž na prodej prvoligového fotbalového klubu FC Hradec Králové. Před vypsáním soutěže si radnice nechá u liberecké firmy 1. Znalecká klub ocenit. ČTK to dnes řekl primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Podnětem k vypsání soutěže na prodej a ocenění klubu je podle něj to, že se začali objevovat zájemci, kteří by do klubu chtěli vstoupit. Město vlastní 100 procent akcií klubu.

