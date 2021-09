Najednou je tu však změna: Východočeši jsou jasným překvapením ligy, po osmi kolech se usadili na sedmé figuře.

Zdolali Plzeň, v ostrém derby Pardubice, v tuto chvíli drží sérii tří vítězství, v nichž ani jednou neinkasovali.„Ještě jsme nic nedokázali,“ varuje střelecký objev Daniel Vašulín. Sportovní ředitel Jiří Sabou však přesně vyjádří náladu v Salonu republiky: „Dvanáct bodů je super. To nezastírám.“ A přidá se i trenér Miroslav Koubek: „Tankujeme sebedůvěru.“Dokáže rozmach potvrdit v neděli na hřišti mistrovské Slavie?

„Zkusíme ukončit její sérii,“ říká mladý obránce Denis Donát, jeden ze skvostů v hradeckém týmu. Připomeňme, že úřadující mistr neprohrál v lize už třiapadesát zápasů v řadě.Třeba to zlomí nováček. Čím to, že se mu tak daří?

Trenér divočák

Votroky dovedl do ligy trenér Zdenko Frťala. Jenže tenhle někdejší kousavý záložník bydlí v Teplicích a po třech letech už nechtěl snášet odloučení od rodiny. Návrat byl nutný. „Nespal jsem kvůli tomu,“ přiznává Sabou.Nakonec vyhrála sázka na matadora Koubka. V klubu to musel Sabou protlačit. V představenstvu se řešil Koubkův věk (70 let) i možný návrat exsparťana Václava Kotala, jenž je s Hradcem bytostně spojený.

Nakonec je tu Koubek. Trenér Miroslav KoubekZdroj: www.fchk.cz/Luboš Lorinc

„Je to divočák jako já,“ směje se Sabou. Ano, bývalý trenér Plzně, Slavie či asistent u reprezentace občas bručí, s hráči se rozhodně nekamarádí. Ale funguje to.NOVÉ TVÁŘEHradečtí osvěžují ligu zajímavými jmény. Zapamatujte si je: obránci Donát, Jan Král, útočník Daniel Vašulín, halfbek Jan Mejdr.

Především první tři mohou být horké zboží. Přece jenom, Mejdr je už starší. Ale i tak… Takový Donát je pevnou součástí základní sestavy reprezentace do 21 let. Je elegantní, chytrý hráč. Moderní zadák. „Ale jsem hlavou i srdcem v Hradci,“ ujišťuje.Král dodává důraz, Vašulín zase góly. V jeho případě už se v létě motala kolem Plzeň. Hradečtí mají zkrátka co nabídnout. „Všichni kluci jsou pod víceletými smlouvami. Spíš je to tak, že se rozhlížíme po hráčích, kteří by nám v budoucnu mohli pomoct,“ odhání zájemce Sabou.

Tři „veteráni“

Jasně, mladíci jsou koření. Ale někdo je musí usměrňovat, radit jim, pomáhat na hřišti. Hradec tuhle balanc na začátku sezony našel. Mohou za to především tři muži.Záložník Jakub Rada, borec se dvěma starty za národní mužstvo, kapitán Adam Vlkanova, před časem obří talent, teď už jasná osobnost, a Pavel Dvořák, jenž se před rokem vrátil domů po ligových štacích.

Především u prvního z nich přitom nebylo jasné, jak se popasuje s ligou. Ukazuje se však, že mu fotbal na elitní úrovní sedí více než ve druhé lize. „Tam to byla maličko plácaná. Věřil jsem mu,“ podotkne Radim Ottmar, ještě na jaře gólman Hradce, dnes už trenér mládeže.

„Radič je vedle Marka Matějovského z Boleslavi poslední z mohykánů. Hrál jsem proti nim, jsou stará dobrá škola. Kuba někdy drží silou vůle, je limitovaný zdravotně, ale daří se mu,“ dodá Sabou.I tohle Hradci vyšlo. Uvidí se, zda bude sezona pokračovat v nastoleném stylu.

Bude drzý nováček dál překvapovat? I v Edenu?