KVÍZ: Nový stadion se v Česku nestaví každý den. Co víte o tom v Hradci Králové?

Dlouhé roky museli fotbaloví fanoušci v Hradci Králové trpět. Sledovat zápasy Votroků na starém Všesportovním stadionu bylo na dalekohled. Poslední dva roky na utkání svého týmu zase jezdili do vzdáleného azylu. O víkendu se vše změní, poprvé totiž půjdou do nové moderní arény. V kvízu Deníku se můžete otestovat, co všechno víte o fotbalovém stadionu ve městě pod Bílou věží.

Pohled na rozsvícený fotbalový stadion | Foto: Tomáš Vymetálek