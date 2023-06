Dočkali se! Fotbaloví fanoušci v Hradci Králové si od včerejška mohou koupit permanentku na příští sezonu. Ta se odehraje na novém stadionu, který pojme 9300 diváků a bude patřit mezi nejmodernější v zemi. Kolik za ni zaplatí? Jak se cena liší oproti loňsku, kdy Votroci své domácí zápasy hráli v Mladé Boleslavi? Připlatíte si víc na fotbale, nebo na hokeji? A co u sousedů v Pardubicích? Deník hledal odpovědi.

Malšovický stadion. | Foto: Petr Šatalík/www.fchk.cz

Sen několika generací se na východě Čech stává skutečností. Po Pardubicích se nové fotbalové arény dočká i Hradec Králové. Práce na Malšovickém stadionu finišují a fotbalový klub se již teď snaží přilákat fanoušky do hlediště.

Ve čtvrtek spustil volný prodej permanentních vstupenek na následující prvoligový ročník, těch jde do oběhu kolem 20 procent z celkové kapacity. Lístky jsou rozděleny do tří kategorií. Nejlevněji se dají pořídit za 2400 Kč, nejdražší pak 3800 Kč. Už minulý týden si mohli dojít pro permanentku v předprodeji a za zvýhodněnou cenu příslušníci projektu Votroci sobě či členové fan-klubu.

FC Hradec Králové - kategorie a ceny permanentek na sezonu 2023/2024



1. kategorie – cena 3800,- Kč

2. kategorie – cena 3000,- Kč

3. kategorie – cena 2400,- Kč



Malšovický stadion.Zdroj: www.fchk.cz

Východočeši v létě vstoupí do třetí sezony ve FORTUNA:LIZE v řadě. Poprvé však budou hrát doma. Tak jen pro srovnání: v posledních dvou ročnících, které odehráli v mladoboleslavském azylu, se zlevněná permanentka dala pořídit za 750 Kč, klasická za 1490 Kč. Fanoušci teď zaplatí více, což je však pochopitelné. „Klub zohlednil to, že fanoušci museli na stadion do Boleslavi dojíždět, proto ceny posadil nízko,“ vysvětlil tiskový mluvčí FC Hradce Králové Petr Šatalík.

Co u sousedů v Pardubicích?

Ty ceny pro sezonu 2023/2024 zveřejní až ve druhé polovině června. Na novém stadionu však v uplynulém ročníku odehrály cele jaro a základní ceny permanentek byly rozděleny na dvě kategorie. Na východní tribunu stála vstupenka 2500 Kč, na tribunu sever 1900 Kč.

Jak to bylo dřív?

Na Malšovickém stadionu hrál Hradec naposledy první ligu v sezoně 2016/2017. I tehdy musel první čtyři domácí kola kvůli rekonstrukci východní tribuny odehrát ve městě automobilu. Pak se však vrátil pod Bílou věž. Diváci tehdy za permanentní vstupenku zaplatili 990 Kč.

Všichni správní fanoušci černobílého klubu si také vzpomenou na ročník 2010/2011. Hradec pod vedením kouče Václava Kotala obsadil překvapivé 8. místo. Sezona navíc začala památnou výhrou 2:1 nad Spartou. Utkání tehdy sledovalo přímo na Malšovickém stadionu zhruba 15 tisíc diváků, kteří si našli cestu i na další velké zápasy proti Slavii či ostravskému Baníku. Schválená kapacita byla přitom 6000 sedadel. Za celosezonní vstupenku se platilo 900 korun a zájem o ně byl obrovský.

Srovnání s dalšími celky z první ligy

Co se týče srovnání s jinými kluby, najdete pochopitelně dražší a levnější permanentky. Zaujme srovnání s Ostravou, Baník pro své fanoušky volí politiku za věrnost levnější vstup na stadion.

FC Viktoria Plzeň

1. kategorie – cena 4000,- Kč

2. kategorie – cena 3450,- Kč

3. kategorie – cena 2850,- Kč

4. kategorie – cena 2300,- Kč



FC Baník Ostrava

1. kategorie – cena 2900,- Kč

2. kategorie – cena 2500,- Kč

3. kategorie – cena 2100,- Kč



Bohemians Praha 1905

1. kategorie – cena 3300,- Kč

2. kategorie – cena 3000,- Kč

3. kategorie – cena 2200,- Kč

4. kategorie – cena 2000,- Kč



(jedná se o základní ceny permanentních vstupenek)

Za hokej si připlatíte

Ve stejný den jako fotbalový klub spustil prodej permanentních vstupenek na nový extraligový ročník i hokejový Mountfield HK. Vydařená sezona, ve které brali svěřenci trenéra Tomáše Martince stříbrné medaile, je nejlepší lákadlo ke koupi lístku. Oproti fotbalu si za hokej připlatíte, na druhou stranu uvidíte více zápasů, v základní části se jich doma hraje šestadvacet.

V Hradci jsou dvě verze permanentek. Základní (zápasy základní části extraligy hrané v ČPP Aréně) a sezonní (přípravné zápasy, zápasy základní části extraligy, zápasy nadstavbové části extraligy hrané v ČPP Aréně a domácí zápasy SC Marimex Kolín). Klub rozlišuje také typ diváků na „věrné“ (ti, kteří vlastnili permanentku v minulé sezoně) a „nové“ (nevlastnili permanentku v minulé sezoně). První skupina má 10% slevu.

Teď k samotným cenám pro nové fanoušky. Prodej základních permanentek začíná od 3140 Kč, za nejlepší místa zaplatíte až 8060 Kč. U sezonních je rozmezí 3960 Kč až 9700 Kč. Majitelé loňských permanentek mají svá místa rezervovaná až do konce června, do tohoto data mohou uplatnit předkupní právo. Nevyzvednuté rezervace budou následně uvolněny do volného prodeje, který začne v pondělí 3. července v 9 hodin.