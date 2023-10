Na rizikové utkání upozornila část podniků přímo policie . Není tohle už trochu antifotbalová hysterie? „Senzací je u nás málo, a tak je potřeba zase postrašit lidi, aby se u nás něco dělo. Komedie! Víc k tomu nemám co dodat,“ nechápe jedna z hlavních person hradeckých ultras.

Pro příznivce i celý východočeský klub má jít přitom o fotbalový svátek. Do nové arény totiž poprvé přijede takto věhlasný sok. „Pravda, poprvé přijede větší klub a kapacita Malšovického stadionu bude premiérově zaplněna do posledního místa. O utkání byl velký zájem,“ souhlasí Kuksič a dodává: „Nic speciálního nechystáme, ale fanoušci se mají i tak na co těšit. Věřím, že si zápas užijeme.“

A jak v Hradci vnímají letenské fanoušky. „Velký klub s obrovskou fanouškovskou základnou po celé republice. Svůj sektor určitě vyprodají a přispějí na stadionu ke špičkové atmosféře,“ těší se.

Spartě se v poslední době daří. V minulé sezoně získala titul, letos nejvyšší soutěži vévodí. Z pohledu domácího kotle se však jedná o běžný duel. „Pro hradecký kotel a nejen pro něj, ale troufnu si říct, že i pro ostatní fanoušky Hradce Králové, je svátkem zápas se sousedními Pardubicemi. Utkání se Spartou beru jako každé jiné a věřím, že to tak má většina lidí z kotle. Chodíme na Hradec, ne na soupeře,“ vysvětluje věrný fanoušek Votroků.

Právě východočeské derby se hrálo minulý týden. Týmy si po remíze body rozdělily, v hledišti měl však jednoznačně navrch Hradec. „Derby jsme si náležité užili, troufnu si tvrdit, že za posledních x derby, to bylo jedno z našich nejlepších představení venku. Vyprodaný sektor, solidní atmosféra, určitě máme do následujících zápasů na co navázat,“ uzavírá Kuksič.